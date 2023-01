Tham quan triển lãm mèo ngày Thần Tài lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội

Ngày Thần Tài hàng năm được xem là thời gian để mỗi gia đình tưởng nhớ và tạ ơn đến Thần Tài - vị thần cai quản tài lộc và của cải theo quan niệm dân gian. Bên cạnh việc sắm sửa, chuẩn bị lễ vật thờ cúng, nhiều người tin rằng việc mua vàng vào ngày này như một cách cầu may mắn, bình an và tài lộc cho năm mới.



Đặc biệt với những người kinh doanh, buôn bán, ngày Thần Tài càng trở nên quan trọng và đặc biệt hơn rất nhiều, người ta mua vàng như một cách để "xin vía" với hy vọng vía của Thần Tài sẽ đem đến thuận lợi và may mắn trong làm ăn, giúp buôn may bán đắt, công việc suôn sẻ trong năm tới.

Những năm gần đây, ngày Thần Tài đã trở thành một nét đặc trưng trong văn hóa sinh hoạt tín ngưỡng vào những ngày đầu tiên của năm mới. Nhân dịp xuân Quý Mão 2023,thương hiệu vàng bạc đá quý Phú Quý trưng bày triển lãm mèo Đông Hồ độc đáo, mang đậm dấu ấn dân gian Việt Nam, lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Sự kiện như một điểm đến ấn tượng và đặc biệt trong dịp Thần Tài năm nay.

Nguồn cảm hứng

Lấy cảm hứng từ hình tượng Mèo Đông Hồ trong văn hóa dân gian Việt Nam. Phú Quý hy vọng với sự kiện trưng bày lần này không chỉ như một hoạt động thường niên, đồng thời còn là cơ hội để chúng ta được sống lại và tôn vinh những giá trị dân gian, truyền thống lâu đời của dân tộc.

Qua đó đem đến một cái nhìn khách quan và tích cực về một dịp lễ hội đặc biệt trong năm, để cứ mỗi khi nhắc đến Ngày Thần Tài - người ta sẽ nhớ ngay đến Phú Quý như một nơi mang đến sự may mắn, tài lộc và những giá trị tốt đẹp.

Bộ mô hình được làm bằng chất liệu sơn mài, sơn nhũ vàng giúp liên tưởng đến màu sắc của sản phẩm vàng, không khí lễ hội và sự may mắn.

Phú Quý - địa chỉ mua vàng bạc uy tín Ngày Thần Tài

Trải qua nhiều năm xây dựng thương hiệu và niềm tin người tiêu dùng, cho đến nay cái tên Phú Quý đã trở thành điểm giao dịch vàng uy tín và quen thuộc của nhiều khách hàng tại khu vực Hà Nội vào mỗi dịp Thần Tài hàng năm.

Vàng miếng SJC

Là sản phẩm chủ đạo vào mỗi dịp Ngày Thần Tài hàng năm. Được sản xuất bằng chất liệu vàng bốn số 9, sản phẩm với thiết kế sắc nét, đảm bảo độ bền và giá trị lâu dài. Sản phẩm thích hợp để tích trữ như một tài sản hiện hữu, dễ dàng thanh khoản sau này.

Trang sức vàng 24K

Các sản phẩm trang sức vàng 24K (99.9) được khách hàng yêu thích tại Phú Quý có thể kể đến như: nhẫn tròn, nhẫn kim tiền, nhẫn chú Om mani padme hum, kiềng vàng, charm vàng… Không chỉ mang giá trị về thẩm mỹ, sản phẩm còn mang những giá trị về phong thủy ý nghĩa và tích trữ lâu dài.

Vàng mỹ nghệ 24K

Những sản phẩm vàng mỹ nghệ đã làm nên tên tuổi của Phú Quý có thể nhắc đến như: Đồng vàng 12 con giáp, Miếng Thần Tài, Tượng vàng 24K… Nếu các sản phẩm trang sức vàng 24K, vàng miếng… là lựa chọn phổ biến của khách hàng trong dịp Ngày Thần Tài hàng năm thì vàng mỹ nghệ 24K nhận được sự quan tâm và yêu thích của nhiều các doanh nghiệp và công ty hiện nay.

Trang sức vàng tây

Trang sức vàng tây tại Phú Quý được sản xuất dựa trên nguyên liệu vàng 18K cùng kỹ thuật sản xuất hiện đại, tinh xảo và đội ngũ chế tác tay nghề cao, đảm bảo mang đến những sản phẩm với thiết kế đẹp mắt cùng giá trị bền vững.

Bạc mỹ nghệ 99.9

Đồng bạc "Liên hoa bồ đề" là sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự tiếp cận thị trường bạc của Phú Quý, sản phẩm không chỉ có giá trị phong thủy mang đến bình an và may mắn cho người sở hữu. Đặc biệt, Phú Quý mang đến thiết kế bao lì xì dành riêng cho đồng bạc năm nay, làm tôn lên vẻ đẹp của sản phẩm và như một món quà may mắn đầu năm.

Hiện nay Phú Quý đang có 2 cửa hàng trên thành phố Hà Nội, tại 30 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng và 329 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy.

