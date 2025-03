Tham vọng của Chủ tịch Chi Pu

Sáng 24/3, Chi Pu công bố cột mốc mới trong sự nghiệp ngay sau khi rời công ty quản lý cũ. Theo đó, Chi Pu đã tự mình thành lập công ty giải trí C-Global Entertainment. Trên fanpage, nữ ca sĩ cho biết đây là dự án đã ấp ủ từ lâu. C-Global Entertainment sẽ là nơi Chi Pu phát triển sự nghiệp nghệ thuật, thương hiệu cá nhân và đặc biệt - khẳng định tham vọng đi ra quốc tế.

Nguyên văn thông báo của Chi Pu: Xin chào mọi người! Hôm nay, Chi rất vui mừng được giới thiệu đến mọi người một cột mốc đặc biệt trong hành trình của mình: C-GLOBAL ENTERTAINMENT – công ty truyền thông giải trí tổng hợp do chính Chi sáng lập. Đây là dự án Chi đã ấp ủ từ lâu, nhưng đúng là mọi thứ sẽ chỉ đến vào thời điểm mà nó nên xảy ra. Chi đã gặp được những người đồng đội cùng chung chí hướng và tầm nhìn để biến giấc mơ này thành hiện thực. C-GLOBAL ENTERTAINMENT mang sứ mệnh xuất khẩu văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời trở thành cầu nối giao thoa văn hóa Quốc tế - Việt Nam. Với hệ sinh thái hoàn chỉnh, đội ngũ chuyên nghiệp, và chiến lược hiện đại, Chi hy vọng rằng C-Global sẽ mang lại những giá trị mới mẻ và đầy cảm hứng. Mong rằng hành trình này sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của tất cả mọi người. Cảm ơn vì luôn đồng hành cùng Chi!

Chi Pu công bố công ty mới, một mình đảm nhiệm hai vai trò là đồng sáng lập và nghệ sĩ

Chi Pu tự tin rằng G-Global không chỉ đơn thuần là một thương hiệu, một công ty truyền thông giải trí mà còn là tuyên ngôn với 6 chữ "C" - Creation (Sáng tạo là nền tảng); Connection (Kết nối là sức mạnh; Culture (Văn hoá là linh hồn); Classy (Đẳng cấp là giá trị) và Colorful (Đa sắc màu là hơi thở nghệ thuật). Đây cũng chính là tôn chỉ hoạt động nghệ thuật của Chi Pu trong thời gian tới.

Mô hình hoạt động của Chi Pu có nét tương đồng Sơn Tùng với M-TP Entertainment hay công ty riêng của 3 thành viên BLACKPINK Jennie, Lisa, Jisoo. Đây là cách để Chi Pu tự định vị bản thân và nâng tầm thương hiệu cá nhân.

Mô tả về tôn chỉ của công ty Chi Pu

Ngay sau khi Chi Pu công bố công ty mới, người hâm mộ nô nức để lại bình luận chúc mừng, ngóng chờ kết hoạch tương lai của cô nàng tại C-Global. Fan kháo nhau rằng "Từ nay hãy gọi Chi Pu là chủ tịch Chi". Trước đó vào ngày 18/3, Chi Tu và công ty The First Management đã đồng loạt thông báo ngưng hợp tác dưới hình thức quản lý độc quyền. Chi Pu rời công ty, sẽ tiếp tục cộng tác dưới hình thức khai thác thương mại.

The First Management thành lập từ tháng 11/2022, định vị là công ty đầu tư, đào tạo, quản lý và phát triển các tài năng trong ngành công nghiệp giải trí một cách toàn diện. CEO của The First Management còn đồng hành với Chi Pu rất lâu về trước, là đồng sáng lập GOM Entertainment - công ty của Chi Pu trong khoảng thời gian debut làm ca sĩ từ năm 2017 - 2022.

Công bố tự mình làm chủ và nhấn mạnh tham vọng "xuất khẩu văn hoá Việt Nam ra quốc tế", Chi Pu cho thấy tầm nhìn nghiêm túc sau khi tạo tiếng vang ở Đạp Gió 2023, trở thành ngôi sao Việt Nam hiếm hoi được săn đón tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, đây cũng là thách thức với Chi Pu. Bởi việc quảng bá văn hoá Việt Nam không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là nỗ lực lâu dài của cả cộng đồng nghệ sĩ, khán giả. Chi Pu được công nhận như một nghệ sĩ trình diễn táo bạo, dám nghĩ dám làm nhưng thực lực về giọng hát vẫn luôn gây tranh luận. Hành trình "xuất khẩu văn hoá" của Chi Pu chắc chắn sẽ luôn được khán giả quan tâm sâu sát.