Than Cọc Sáu- Vinacomin chốt quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

Khai trường sản xuất Công ty CP than Cọc Sáu. Ảnh: Vinacomin.

CTCP Than Cọc Sáu – Vinacomin (MCK: TC6) mới thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/5, thời gian thực hiện là ngày 11/6.

Tỷ lệ thực hiện là 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng), với 32.496.105 cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Than Cọc Sáu cần chi khoảng 9,9 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả này.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2024, Than Cọc Sáu đem về 505,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, công ty lãi gộp 33,7 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí bán hàng được tiết giảm lần lượt 41,8% và 44%, về còn 6,4 tỷ đồng và 574,4 triệu đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,6%, lên 22,8 tỷ đồng.

Kết quả, Than Cọc Sáu báo lãi quý I/2024 đạt 2,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Than Cọc Sáu đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.751,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 26,7 tỷ đồng, dự kiến chi trả cổ tức tối thiểu 6%.