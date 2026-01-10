Thần đồng Trung Quốc kiếm tiền tỷ từ lúc 3 tuổi nhờ tài năng nhảy giờ ra sao?

Trương Tuấn Hào (Hào Hào) là sao nhí từng nổi đình nổi đám tại Trung Quốc. Cậu được yêu thích vì có màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu của chương trình Amazing Chinese năm 2014. Với các động tác vũ đạo thuần thục khi còn quá nhỏ tuổi, Trương Tuấn Hào nổi lên thành hiện tượng toàn châu Á.

Kiếm tiền tỷ từ lúc 3 tuổi

Trương Tuấn Hào sinh năm 2011 trong một gia đình bình thường ở Sơn Đông (Trung Quốc). Bố của Hào là tài xế lái xe chở hàng, mẹ ở nhà nội trợ. Dù trong nhà không có ai theo con đường nghệ thuật, cậu bé Tuấn Hào lại rất nhạy cảm với bộ môn này.

Lúc 6 tháng tuổi, cậu bé đã thích lắc lư theo tiếng nhạc. Đến khi được 10 tháng, Hào Hào lại thích nhảy nhót mô phỏng theo chương trình trên tivi.

Chính tài năng hơn người này đã giúp cậu bé nổi tiếng từ khi 3 tuổi. Xuất hiện tại chương trình Amazing Chinese , Tuấn Hào khiến giám khảo và khán giả kinh ngạc bởi khả năng vũ đạo điêu luyện. Sự hồn nhiên cũng giúp cậu nhận được nhiều tình cảm.

Tuấn Hào nổi đình đám từ năm 3 tuổi.

Sau cuộc thi, cậu nhóc nhanh chóng trở thành hiện tượng trong giới giải trí. Tuấn Hào nhận được không ít lời mời tham dự gameshow và các chương trình truyền hình lớn nhỏ như Happy Camp, Brilliant Chinese...

Thậm chí, "thần đồng nhảy" còn được xuất hiện trên cả Gala Lễ hội mùa xuân - một chương trình đình đám bậc nhất tại Trung Quốc. Trong suốt quá trình tập luyện cho chương trình, Tuấn Hào tỏ ra rất chuyên nghiệp, không bao giờ than mệt, không bỏ sót buổi tập nào. Điều đó khiến ai cũng yêu quý và ngưỡng mộ tài năng của thần đồng nhí.

Không chỉ có vậy, Tuấn Hào còn xuất hiện trong bộ phim đình đám Tân Ô Long viện (2018) và sau đó là kết hợp với Trương Nghệ Hưng trong một bộ phim điện ảnh. Tuấn Hào liên tục "chạy show" như một sao hạng A thực thụ và kiếm về khoản tiền lên đến 1 triệu Nhân dân tệ/năm (gần 3,8 tỷ đồng).

Đánh mất hào quang và chọn cuộc sống kín tiếng

Việc nổi tiếng quá sớm khiến Tuấn Hào thay đổi ít nhiều theo chiều hướng tiêu cực. Trong một lần tham gia show Big Star, khi nữ giám khảo đùa rằng Trương Tuấn Hào có thể bị loại, nhóc tì này ngay lập tức phản ứng bằng cách ném micro xuống đất và khóc òa trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Tính cách ngày càng ngỗ ngược cũng khiến cậu đánh mất thiện cảm với khán giả.

Ngoài ra, do chạy show quá nhiều nên khả năng học tập của cậu cũng ảnh hưởng đáng kể. Không những vậy, thái độ trịch thượng của Tuấn Hào còn khiến cậu bị bạn bè xa lánh.

Cậu từng nhận nhiều tranh cãi vì thái độ.

Chính vì lẽ đó mà cậu tuyên bố với gia đình muốn nghỉ học để đi đóng phim, nhưng gia đình nhất quyết từ chối. Trong một bài phỏng vấn, cha mẹ Trương Tuấn Hào đã thừa nhận mặc dù con trai có khả năng kiếm được hàng nghìn USD một năm nhưng họ đều rất hối hận vì để cậu nổi tiếng quá sớm.

Sau những ồn ào, bố mẹ Tuấn Hào quyết định để cho con rời xa showbiz và có một tuổi thơ yên bình giống như bao đứa trẻ khác. Những năm qua, Tuấn Hào không còn xuất hiện, tham gia hoạt động nghệ thuật để tập trung hoàn toàn cho việc học.

Tuấn Hào giờ rời showbiz để tập trung cho việc học.

Hiện tại ở tuổi lên 15, Tuấn Hào không được yêu thích như trước. Cậu bé thần đồng năm nào cũng ít show hơn. Vì không còn đáng yêu như trước nên danh tiếng của cậu cũng giảm dần.

Theo truyền thông Hoa ngữ, thần đồng nhí ngày nào giờ đã thích nghi tốt với cuộc sống hiện tại. Tuấn Hào giờ đây học hành chăm chỉ và có thành tích học tập tốt.