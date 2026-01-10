Ai về miền Tây mở tiệm thuốc mà chưa cập nhật "từ điển bệnh học" này là... gãy liền!

Vẫn là tiếng Việt nhưng cách dùng từ, ngôn ngữ, giọng điệu của vùng Tây Nam Bộ lại có những nét đặc trưng riêng mà nghe một lần là nhận ra ngay. Người miền Tây vẫn thường được nhận xét là có giọng nói gần gũi, chân tình và nghe cũng rất ngọt. Trong đời sống thường ngày, họ giao tiếp một cách thẳng thắn, ít vòng vo và rất thân mật.

Cách phát âm ở đây cũng có những điều rất riêng, họ thường bỏ bớt âm uốn lưỡi, khiến câu nói trở nên mềm mại, giản dị. Ví dụ rõ nét nhất chính là hầu hết các âm “r” đều sẽ được chuyển thành “g” hoặc “d” khi nói tùy theo từng địa phương.

Ảnh minh hoạ: Gia đình HaHa

Cũng vì vậy mà đôi khi, kết hợp với vốn từ ngữ giàu hình ảnh, giọng nói ấy làm cho câu chuyện thường ngày trở nên sống động, thậm chí hài hước và đậm chất miền Tây khiến những ai đến từ địa phương khác phải nghe hồi lâu mới hiểu.

Giống như mới đây, một TikToker sở hữu hơn 1,8 triệu lượt theo dõi chia sẻ lại trải nghiệm của mình khi nghe người miền Tây nói chuyện đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Theo đó, anh chàng chia sẻ về việc người địa phương sẽ có những cách gọi tên, mô tả các căn bệnh rất khác biệt mỗi khi đi tiệm mua thuốc.

Đoạn clip phổ cập "từ điển bệnh học miền Tây" đang viral trên MXH: (Nguồn: @maitrithuc2020)

Cụ thể, những từ ngữ được nam TikToker tổng hợp và nêu ra, gọi vui là “từ điển bệnh học miền Tây” gồm:

- “Sổ đùi”: Là cách gọi dân dã của tình trạng căng cơ đùi (hay chấn thương cơ đùi), xảy ra khi các sợi cơ ở đùi (cơ đùi trước, cơ đùi sau, cơ khép) bị kéo căng quá mức, gây tổn thương, thường biểu hiện bằng đau nhức đột ngột, sưng bầm, khó vận động. - “Lình sình”: Với nhiều người miền Tây, khi họ nói từ này là đang muốn chỉ tình trạng chướng bụng, đầy hơi, cảm giác bụng căng tức, phình to, nặng nề, khó chịu, triệu chứng thường kèm theo sôi bụng, ợ hơi, khó tiêu, đôi khi đau bụng, buồn nôn. - “Vọp bẻ”: Có nghĩa tương đương với chuột rút - hiện tượng co cơ đột ngột gây đau đớn, thường do mỏi cơ, mất nước, thiếu khoáng chất (canxi, kali, magie), đứng lâu, hoặc các bệnh lý nền (tiểu đường, suy giáp, thần kinh) và mang thai. - Khi tới chu kỳ kinh nguyệt của hội chị em phụ nữ, thay vì nói theo ngôn ngữ giới trẻ là “bà dì ghé” hay “mùa dâu tới”,... thì “ngôn ngữ miền Tây” sẽ là: “Mắc kẹt” - “Bị mắc kẹt”. - Còn khi bị bụi bay vào mắt, cách nói gần gũi của người ở địa phương này sẽ là: “Sốn sốn” hoặc “sốn sốn con mắt”. - "Nổi cục đẹn": Ý chỉ tình trạng bị nhiệt miệng, các vết loét tròn nhỏ gây đau, rát trong khoang miệng.

Ngoài ra phía dưới phần bình luận, nhiều người miền Tây “rặt” cũng rôm rả bình luận thêm các từ ngữ khác mà họ vẫn thường dùng như: lừ đừ, chình ình, thở không ra hơi, lói be sườn (đau cơ liên sườn),...

Nhiều người bày tỏ sự thích thú bởi những khác nhau trong từ ngữ, cách nói chuyện, giao tiếp ở mỗi địa phương. Cũng chính vì vậy mà trên MXH, xuất hiện nhiều trend các bạn trẻ dạy nhau thêm về “ngôn ngữ địa phương” mình, từ cả 3 miền Bắc - Trung - Nam để giao thoa văn hoá, học hỏi thêm những từ mới cho cuộc sống thêm đa dạng, đầy bản sắc.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Nhiều khi mình ở miền Tây mà có những từ cũng chưa biết luôn. Đúng là tiếng Việt mình đỉnh thật, có quá nhiều cách để diễn tả chung một vấn đề”.

- “Nghe nhiều từ thấy vui vui, hài hước mà cũng dễ thương ghê. Cảm giác kèm theo chất giọng ngọt ngào của họ thì thấy cưng thật”.

- “Tui dân miền Tây chính gốc nên nghe bạn nói 1 từ là đoán ra được luôn câu sau. Chỗ tui mọi người cũng hay nói vậy, nghe gần gũi lắm”.

- “Sốn sốn con mắt, lù ù lỗ tai, lình sình cái bụng, bần thần trong “ngừ”,... quen quá chừng luôn nghe là biết đặc trưng địa phương mình”.

- “Tự dưng cũng muốn đăng ký lớp học một khoá quá, nghe nói chuyện dễ thương gì đâu”.