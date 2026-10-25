Thân nhân người có công được giảm tiền sử dụng đất khi nào?

Ông Việt hỏi, ông là con ruột của người có công với cách mạng đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất thì có được hưởng chính sách giảm 70% tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP khi chuyển đất vườn sang đất ở hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 17, Điều 19 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 6/11/2025) của Chính phủ đã quy định cụ thể về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất và việc giảm tiền sử dụng đất; trong đó tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định:

"4. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luậtvề người có công".

Quy định về pháp luật người có công hiện hành được thực hiện theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ (do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây, nay là Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng); trong đó, tại Điều 104, Điều 105 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 44, Điều 48 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 291/2025/NĐ-CP, khoản 21, khoản 22 Điều 13 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP) của Chính phủ thì các cơ quan chức năng của địa phương (UBND các cấp, cơ quan có chức năng quản lý đất đai, cơ quan thuế, văn phòng đăng ký đất đai,…) có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, thực hiện và hướng dẫn, xử lý các vướng mắc, kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về tiền sử dụng đất.

Trên đây Bộ Tài chính thông tin về chính sách, chế độ, đề nghị ông căn cứ hồ sơ cụ thể, liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương để được xử lý theo đúng quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.