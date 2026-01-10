Thân thế đặc biệt của nam MC kỳ cựu gắn với “Hãy chọn giá đúng”, ngoài đời từng bị nhận nhầm là “xe ôm”

Từng xuất hiện trên màn ảnh với vẻ ngoài chỉn chu, lối dẫn dí dỏm trong “Hãy chọn giá đúng”, ít ai nghĩ Lưu Minh Vũ ngoài đời lại khá xuề xòa. Có thời điểm, nam MC còn bị người đi đường nhận nhầm là… tài xế xe ôm. Đằng sau hình ảnh giản dị ấy là câu chuyện về một người từng rất sợ đám đông, vô tình bước lên sân khấu vì chương trình thiếu người rồi gắn bó với truyền hình suốt nhiều năm.

Một lần bước lên sân khấu vì… thiếu người

Có lẽ nếu ngày ấy chương trình “Bảy sắc cầu vồng” không thiếu người dẫn, Lưu Minh Vũ có thể đã không trở thành MC theo cách mà khán giả truyền hình từng biết đến. Khi mới vào VTV3, ông chủ yếu làm công việc phía sau máy quay. Một lần, chương trình cần người dẫn phần giao lưu, nhà báo Tạ Bích Loan gọi Lưu Minh Vũ lên sân khấu. Đó không phải lời mời mà ông chờ đợi.

Từ 1 lần tình cờ, Lưu Minh Vũ bén duyên và trở thành gương mặt MC quen thuộc của VTV

Lưu Minh Vũ vốn sợ đám đông và chưa từng nghĩ mình sẽ đứng trước máy quay. Ông từng kể lại rằng khi ấy mình khá lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn phải bước lên sân khấu. Phần dẫn kéo dài khoảng 10 phút, song khi chương trình được dựng, chỉ còn lại một phần rất ngắn.

Thế nhưng, chính lần xuất hiện không mấy suôn sẻ ấy lại mở ra một hướng đi mà Lưu Minh Vũ cũng không dự tính trước.

Sau “Bảy sắc cầu vồng”, ông tiếp tục thử sức ở nhiều chương trình của VTV3. “Ở nhà chủ nhật”, “Đường lên đỉnh Olympia”, “Chiếc nón kỳ diệu”, “Ai là triệu phú” lần lượt đưa gương mặt Lưu Minh Vũ đến gần hơn với khán giả. Rồi đến “Hãy chọn giá đúng”.

Từ đầu năm 2005, ông tiếp quản vị trí MC của chương trình sau nhà báo Lại Văn Sâm. Gần 7 năm đứng trên sân khấu, Lưu Minh Vũ tạo dấu ấn bằng cách dẫn tự nhiên, hài hước và có phần nghịch ngợm. Không quá trau chuốt, ông thường tạo cảm giác như đang trò chuyện với người chơi thay vì đọc một kịch bản đã được chuẩn bị sẵn.

Với nhiều khán giả, hình ảnh Lưu Minh Vũ trong “Hãy chọn giá đúng” vì thế gắn với một giai đoạn khá đặc biệt của truyền hình Việt Nam - khi những gameshow đời đầu vẫn còn giữ được sự mộc mạc và gần gũi.

Xuất thân đặc biệt

Ít được nhắc đến hơn những năm tháng làm MC là câu chuyện gia đình của Lưu Minh Vũ. Ông là con trai của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên. Tuổi thơ của ông gắn với những người làm nghệ thuật, trong đó có nhà thơ Xuân Quỳnh - người sau này trở thành mẹ kế của ông.

Năm 1988, một vụ tai nạn giao thông tại Hải Dương khiến Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và con trai út Lưu Quỳnh Thơ qua đời. Lưu Minh Vũ khi ấy mới 18 tuổi. Nhưng thay vì đi theo con đường nghệ thuật của cha mẹ, ông lại chọn một hướng khá khác. Sau những năm tháng ở nước ngoài, trở về Việt Nam, ông học báo chí rồi thi vào VTV.

Lưu Minh Vũ (ngoài cùng bên phải) cùng bố Lưu Quang Vũ, má Xuân Quỳnh và em trai Lưu Quỳnh Thơ.

Có một chi tiết khá thú vị trong câu chuyện ấy: bản thân Lưu Minh Vũ dường như chưa bao giờ xem việc trở thành MC là một mục tiêu được hoạch định từ trước. Công việc cứ lần lượt tìm đến, còn ông thử sức rồi tiếp tục ở lại. Có lẽ vì vậy mà khi nói về nghề, ông từng giữ cách nhìn khá giản dị. Truyền hình với ông trước hết là một công việc mình yêu thích, còn việc có trở thành gương mặt nổi tiếng hay không dường như không phải điều quá quan trọng.

Năm 2012, sau nhiều năm gắn bó với “Hãy chọn giá đúng”, Lưu Minh Vũ rời vị trí MC và nhường sân khấu cho thế hệ trẻ hơn. Đó không phải một cuộc chia tay ồn ào. Ông chuyển dần sang công việc sản xuất, tiếp tục đứng phía sau những chương trình truyền hình mà trước đây mình từng xuất hiện trên sân khấu.

Sự thay đổi ấy cũng khá phù hợp với tính cách của Lưu Minh Vũ. Sau nhiều năm làm người dẫn, ông không cố níu giữ ánh đèn sân khấu mà lựa chọn một vị trí ít được khán giả nhìn thấy hơn. Từ một người cầm mic, ông trở thành người tham gia vào quá trình sản xuất và quản lý các chương trình giải trí của VTV.

Nhìn lại hành trình ấy, điều đáng chú ý không hẳn là số lượng chương trình ông từng dẫn, mà là cách một người ban đầu thậm chí còn sợ đứng trước đám đông lại có thể ở lại với truyền hình lâu đến vậy.

Ngoài đời giản dị đến mức từng bị nhận nhầm là “xe ôm”

Nếu trên truyền hình, Lưu Minh Vũ từng xuất hiện với vest, sơ mi và phong thái của một MC gameshow, thì ngoài đời, ông lại gần như là một người khác. Nam MC từng chia sẻ rằng mình khá xuề xòa trong chuyện ăn mặc. Những bộ quần áo chỉn chu trên sân khấu đôi khi thậm chí là đồ được chuẩn bị hoặc mượn cho ngày ghi hình. Còn trong cuộc sống thường ngày, ông ưu tiên sự thoải mái.

Sau khi rời màn ảnh, ngoại hình của Lưu Minh Vũ cũng thay đổi đáng kể. Một lần xuất hiện cùng NSƯT Chí Trung khiến hình ảnh của ông được khán giả chú ý trở lại. Nhiều người nhận ra gương mặt quen thuộc của “Hãy chọn giá đúng”, nhưng cũng có những người hoàn toàn không nhận ra.

MC Lưu Minh Vũ trong vlog của NS Chí Trung. Ảnh chụp màn hình

Thậm chí, Lưu Minh Vũ từng kể chuyện mình đi ngoài đường và bị nhầm là tài xế xe ôm. Câu chuyện nghe có vẻ hài hước, nhưng lại khá đúng với cách ông nhìn nhận cuộc sống sau nhiều năm làm truyền hình. Khi không còn đứng dưới ánh đèn sân khấu, ông cũng không cố duy trì hình ảnh của một MC nổi tiếng.

Ở tuổi U60, Lưu Minh Vũ chọn cuộc sống tương đối kín tiếng. Ông vẫn gắn bó với công việc truyền hình ở phía sau màn ảnh, trong khi gia đình và đời sống riêng được giữ khá xa sự chú ý của công chúng.

Từ một chàng trai từng đứng trước sân khấu với tâm thế của người “thế chỗ”, Lưu Minh Vũ đã trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của thế hệ gameshow đầu tiên trên VTV3. Nhưng có lẽ điều thú vị nhất trong câu chuyện của ông lại nằm ở chỗ: sau nhiều năm được hàng triệu khán giả nhận diện qua màn ảnh, ông dường như chẳng quá bận tâm đến việc mình còn được nhận ra hay không.