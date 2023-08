Thân thế người phụ nữ được mệnh danh "nữ quý tộc mặc đẹp nhất hoàng gia châu Âu", đi đến đâu tỏa sáng tới đó

Người phụ nữ được nhắc đến ở đây là Beatrice Borromeo. Mới đây, cô được tạp chí thượng lưu Tatler tôn vinh là "thành viên hoàng gia có phong cách thời trang đẹp nhất châu Âu". Bởi, mỗi lần xuất hiện là một lần cô cho thấy gu ăn mặc xuất sắc của mình, từ thảm đỏ, sự kiện hoàng gia hay chỉ đơn giản là đi du thuyền.

Gia đình quý tộc giàu có

Theo Daily Mail, Beatrice (hiện 37 tuổi) kết hôn với hoàng tử điển trai của Monaco Pierre Casiraghi vào năm 2015 và chính thức trở thành một thành viên hoàng gia nổi tiếng châu Âu. Hoàng tử Pierre Casiraghi là con út của Công chúa Caroline - con gái cố Công nương Monaco Grace Kelly.

Bước chân vào hoàng tộc khiến Beatrice trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, trước khi làm dâu hào môn, Beatrice cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có. Cô là con gái của nhà quý tộc người Ý Don Carlo Ferdinando.

Gia đình Beatrice sở hữu cả Quần đảo Borromean ở Hồ Maggiore gần thành phố Milan (Italy) và lâu đài Roca Borromeo (nơi diễn ra tiệc chiêu đãi sau lễ cưới của Beatrice và Hoàng tử Pierre). Họ cũng nắm trong tay nhiều bất động sản ở vùng nông thôn Lombardy và Piedmont.

Năm 2015, đám cưới của cặp đôi được tạp chí Vogue ca ngợi "sang trọng nhất mùa hè". Beatrice thay tổng cộng 4 chiếc váy thời trang cao cấp, trong đó có 2 chiếc của thương hiệu Valentino cho buổi lễ ở Monaco và 2 chiếc của Armani Prive cho lễ cưới theo nghi thức tôn giáo ở Hồ Maggiore.

Sau khi kết hôn, Beatrice lần lượt sinh 2 con trai, Stefano (hiện 5 tuổi) và Francesco (hiện 4 tuổi).

Cả Beatrice và Pierre hiện đều là đại sứ của thương hiệu Dior. Trong đó, Beatrice đóng vai quan trọng trong một chiến dịch vào đầu năm nay để quảng cáo cho chiếc túi xách Lady Dior trị giá 6.000 bảng Anh của thương hiệu xa xỉ này.

Tuần trước, Beatrice trở thành tâm điểm khi có mặt tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hoàng thân Rainier III. Cô có màn hóa thân thành cố Công nương Grace bằng cách mặc chiếc váy sơ mi Dior màu hồng có thắt lưng sang trọng ở sự kiện.

Cố Công nương Grace (bà ngoại của Hoàng tử Pierre) vốn là một nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ, viên ngọc quý của Hollywood, nhưng bà sớm từ giã sự nghiệp diễn xuất để kết hôn với Hoàng thân Monaco năm 1956. Năm 1982, Grace qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.

Trong suốt 50 năm xuất hiện trước công chúng, cố Công nương Grace thường diện những bộ trang phục cao cấp của nhà mốt Christian Dior, trong đó có chiếc váy đen trắng trong buổi ra mắt phim Hitchcock's Rear Window năm 1954 - một trong những bộ phim gây tiếng vang nhất của Grace.

Bộ phim tài liệu gây chú ý

Trước khi kết hôn với Hoàng tử Pierre, Beatrice từng là nhà báo và phát thanh viên ở quê hương Italy.

Hiện cô đã chuyển sang làm phim tài liệu. Gần đây, Beatrice đã ra mắt bộ phim dài 3 tập "The King Who Never Was" trên Netflix. Nội dung bộ phim xoay quanh một vụ án giết người giật gân liên quan đến Hoàng tử Victor Emmanuel của Savoy, người thừa kế ngai vàng Ý, xảy ra vào tháng 8 năm 1978. Cho đến nay, vụ án vẫn còn là một bí ẩn. Cũng chính vì bộ phim này mà cái tên Beatrice lại thu hút sự chú ý của công chúng.

Theo đó, Hoàng tử Victor Emmanuel của Savoy, người thừa kế cuối cùng của ngai vàng Italy, đang đi nghỉ tại dinh thự mùa hè của mình trên đảo Cavallo (Pháp), thì tức giận trước một nhóm người Italy tiệc tùng trên những chiếc thuyền gần đó. Trong lúc không làm chủ cảm xúc, vị hoàng tử đã rút ra một khẩu súng trường và bắn một du khách trẻ người Đức, tên Dirk Hamer, người đang ngủ trên bàn của một trong những chiếc thuyền.

Victor Emmanuel được tha tội giết người vào tháng 11 năm 1991, sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài tại tòa án do chị gái của nạn nhân Dirk Hamer, Birgit Hamer - một trong những người bạn lớn tuổi nhất của mẹ Beatrice, bà Paola Marzotto, khởi xướng.

Hoàng tử Victor chỉ bị kết án về tội sử dụng súng và nhận án phạt tù treo 6 tháng.

"Câu chuyện là một phần của gia đình tôi trong chừng mực mà tôi có thể nhớ được", Beatrice nói.

Vào năm 2011, khi đang làm việc cho một tờ báo của Italy, Beatrice làm rò rỉ một đoạn video được ghi lại bí mật về việc Hoàng tử Victor Emmanuel thú nhận hành vi giết người.

Beatrice tiết lộ cô đang ấp ủ dự án tiếp theo là một bộ phim về nguồn gốc của gia đình nhà chồng, Grimaldis của Monaco, gia đình hoàng gia lâu đời nhất châu Âu.

“Công ty Astrea Films của tôi đang sản xuất bộ phim về việc gia đình Grimaldi, gia tộc từng chiếm giữ pháo đài Monaco vào thời Trung Cổ”, cô nói.