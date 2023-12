Thần tốc như Chiến dịch Quyên góp dặm của Vietnam Airlines

Trách nhiệm xã hội trong những năm trở lại đây đã trở thành xu thế tất yếu của doanh nghiệp và là một phần không thể thiếu trong mục tiêu phát triển bền vững. Có một mối tương quan rõ rệt giữa phát triển bền vững của xã hội với sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy doanh nghiệp tích cực với các hoạt động xã hội mang lại giá trị cho cộng đồng.

Trách nhiệm xã hội còn được coi như là một chiến lược giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín thương hiệu qua đó thu hút đối tác, nhà đầu tư, người lao động ...

Xuất phát từ bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã chủ động xây dựng các chương trình cộng đồng, kêu gọi khách hàng, đối tác cùng tham gia trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, môi trường, an sinh xã hội... Vietnam Airlines là một doanh nghiệp tiêu biểu.

Trong hơn 1 thập niên qua, Vietnam Airlines đã tham gia tài trợ, hỗ trợ và đồng hành cùng Operation Smile, Facing The World, Nhịp tim Việt Nam bằng các hoạt động: Tài trợ vé máy bay cho đội ngũ các chuyên gia y tế, tình nguyện viên trong và ngoài nước tham gia phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật hàm - sọ mặt, phẫu thuật tim cho trẻ em Việt Nam; Tặng vé máy bay hạng Thương gia để đưa vào các chương trình đấu giá từ thiện nhằm gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em Việt Nam.

Năm 2023, dự án nâng tầm phát triển khi Vietnam Airlines là Hãng hàng không Việt Nam đầu tiên và duy nhất tiên phong triển khai Dự án Quyên góp dặm nhằm kêu gọi sự chung tay của các hội viên LotuSmiles trong việc quyên góp dặm thưởng để đổi thành vé máy bay hỗ trợ đi lại cho các Tổ chức y tế thiện nguyện trong và ngoài nước với mong muốn lớn nhất là giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp nhân văn giàu cảm xúc đến cộng đồng và xã hội.

Chiến dịch Quyên góp dặm được thực hiện lần đầu tiên vào tháng 11/2022. Với thông điệp nhân văn giàu ý nghĩa, chỉ trong 58 phút, chiến dịch đã nhận đủ 238.000 dặm quy đổi thành 17 vé nội địa hỗ trợ đi lại cho 17 chuyên gia y tế di chuyển từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến Nghệ An để giúp Tổ chức Operation Smile thực hiện chương trình phẫu thuật y tế nhân đạo tại Nghệ An. Mục tiêu của chiến dịch là thăm khám, điều trị, mang lại nụ cười cho 100 trẻ em không may sinh ra bị dị tật hở môi, hàm ếch.

Tiếp nối thành công đó, tháng 12/2022, chỉ sau 17 phút phát động, chiến dịch đã nhận đươc 170.000 dặm quy đổi thành vé cho 2 chuyên gia y tế di chuyển từ Anh và Úc đến Hà Nội để thăm khám và phẫu thuật từ thiện cho 20 ca dị tật dính khớp sọ sớm.

Năm 2023, Vietnam Airlines triển khai chiến dịch quyên góp dặm tổng thể cho 3 Tổ chức y tế Facing The World, Operation Smile, Nhịp tim Việt Nam. Chiến dịch đã hoàn thành nhiệm vụ vào tháng 9/2023 với tổng số dặm quyên góp là 6.710.000 dặm. Mục tiêu của chiến dịch là vô cùng đáng trân trọng với 1.100 ca phẫu thuật hở môi, hàm ếch, 180 ca bệnh phức tạp Đầu - Mặt - Cổ, khám sáng lọc và phẫu thuật dị tật tim cho 35.000 trẻ em vùng sâu đặc biệt khó khăn.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển 27 năm, Vietnam Airlines xác định tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi là tập đoàn hàng không có trách nhiệm. Hãng đã không ngừng nỗ lực vì sự phát triển vững bền, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, coi người lao động là tài sản quý giá nhất, tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và xã hội.

Vietnam Airlines đã hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước nhằm chung tay thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội trên tổng thể các lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục, an sinh xã hội...‏

‏Hãng hàng không Quốc gia tin tưởng sự phát triển vững bền của một doanh nghiệp không chỉ là những con số về doanh thu, lợi nhuận mà còn là những giá trị tốt đẹp mà doanh nghiệp đó mang đến cho xã hội.

Bằng những hành động thiết thực, cam kết mạnh mẽ và trái tim thấu hiểu, Vietnam Airlines hi vọng kiến tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn, một xã hội nhân văn hơn và một thế giới phát triển bền vững.