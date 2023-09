Thận trọng khi giao dịch, tương tác với mã QR - VTV.VN

Mã QR vốn đang ngày càng phổ biến trong hoạt động giao dịch, thanh toán hàng ngày của mọi người bởi sự tiện lợi, nhanh chóng của nó. Tuy nhiên, mới đây nhiều sự việc xảy ra cũng cho thấy phương thức này cũng có những bất tiện nhất định mà người dùng cần phải lưu ý.

Chủ một quán bún đậu cho biết, phần lớn khách hàng của chị đều thanh toán trực tuyến, rất tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Không ít lần, chị mất tiền vì tin vào những biên lai chuyển khoản giả mạo và gần đây nhất là bị một số đối tượng dán đè mã QR giả mạo lên mã QR của quán. Khách hàng thay vì trả tiền lại chuyển cho kẻ lừa đảo.

Không chỉ dán đè mã QR nhằm trục lợi, mới đây Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, nhiều ngân hàng đã cảnh báo tình trạng sử dụng mã QR để khai thác, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dùng.

Ông Nguyễn Duy Khiêm - Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: "So với đường link độc hại truyền thống thì mã QR code có thể được chèn vào email, tin nhắn mà không bị các bộ lọc chặn lại, chính vì thế lừa đảo bằng mã QR code đã phức tạp hơn so với trước đây".

QR có nghĩa là Quick Response - Truy cập nhanh tới thông tin định sẵn, vì thế ngay khi quét điện thoại của nạn nhân sẽ chuyển ngay tới trang mà những kẻ lừa đảo dẫn dụ. Cục An toàn thông tin khuyến cáo, người dùng nên kiểm tra kỹ thông tin của người gửi mã cũng như địa chỉ trang mà các mã QR dẫn tới; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP dưới bất cứ hình thức nào.