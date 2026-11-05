Thần tượng của Phan Đăng Nhật Minh

Mùa nào của Đường Lên Đỉnh Olympia cũng có những thí sinh được khán giả nhớ tên, nhất là các nhà vô địch. Thế nhưng sau 26 năm phát sóng, không nhiều Quán quân vẫn được nhắc đi nhắc lại mỗi khi một mùa thi mới bắt đầu. Phan Đăng Nhật Minh là một trong số ít ấy.

Nam sinh Trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị) đến với Olympia năm thứ 17 cùng biệt danh "cậu bé Google", vì hiểu biết của cậu rộng đến mức nhiều người không tin. Minh không học trường chuyên, thậm chí từng từ chối lời mời vào trường chuyên vì không muốn ngày nào cũng chỉ có học. Hành trình của Minh kết thúc bằng chức vô địch trong trận Chung kết mà khán giả đến nay vẫn gọi là "trận chiến của 4 vị thần". Mỗi lần có một thí sinh mới gây sốt, cái tên Nhật Minh lại được đem ra so sánh.

Một học sinh như vậy lớn lên với những hình mẫu nào cũng là điều nhiều người muốn biết. Qua những lần trả lời phỏng vấn trước và sau khi vô địch, Nhật Minh đã nhắc đến ba cái tên. Đó là nhà toán học Pytago, Giáo sư Ngô Bảo Châu và nhà bác học Isaac Newton.

"Cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh - Quán quân Olympia năm thứ 17 (Ảnh: WeChoice)

Trong phóng sự giới thiệu thí sinh trước trận Chung kết năm thứ 17, Nhật Minh cho biết môn học cậu thích nhất là Toán và người cậu hâm mộ là Pytago. Nhà toán học, triết gia Hy Lạp cổ đại này sống vào khoảng thế kỷ 6 trước Công nguyên. Tên ông gắn với định lý về tam giác vuông mà học sinh Việt Nam nào cũng thuộc, rằng bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Công thức này là lý do Minh hâm mộ Pytago.

Cái tên thần tượng thứ hai gần gũi hơn nhiều với một học sinh Việt Nam yêu Toán. Năm 2010, Giáo sư Ngô Bảo Châu trở thành người Việt Nam đầu tiên được trao Huy chương Fields, một trong những giải thưởng danh giá nhất của Toán học thế giới, nhờ công trình chứng minh Bổ đề cơ bản trong chương trình Langlands. Nhật Minh ngưỡng mộ ông vì vốn kiến thức Toán học sâu rộng.

Người còn lại trong danh sách "idol" của Phan Đăng Nhật Minh là Isaac Newton, nhà bác học người Anh nổi tiếng với định luật vạn vật hấp dẫn. Chính Newton đã khiến Minh ước mơ trở thành nhà nghiên cứu khoa học, góp phần mang kiến thức đến cho nhân loại.

Minh thích các môn tự nhiên và mong muốn trở thành một nhà khoa học (Ảnh chụp màn hình)

Ba thần tượng của Nhật Minh đều là những người dành cả đời cho khoa học, bản thân Minh cũng từng nói muốn làm khoa học vì đam mê chứ không phải vì tiền. Sau chức vô địch Olympia năm đó, Minh cho biết sẽ theo đuổi Toán và Vật lý. Dù được ví với Google, Minh lại không thích những danh xưng như "thần đồng" hay "cậu bé Google". Minh cho rằng hiểu biết của mình còn hạn hẹp, có rất nhiều bạn giỏi hơn nhưng chưa có dịp thể hiện. Minh cũng không muốn nổi tiếng, chỉ mong được sống yên bình ở nhà.

Sau đó, Nhật Minh sang Australia, theo học ngành Hóa học tại Đại học Công nghệ Swinburne. Ngành Quán quân Olympia năm thứ 17 chọn không trùng với dự định Toán và Vật lý năm nào, nhưng vẫn nằm trên con đường khoa học mà cậu học trò từng mê Pytago, ngưỡng mộ Ngô Bảo Châu và lấy Newton làm động lực đã chọn từ những ngày còn ở Hải Lăng.