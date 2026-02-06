Tháng 1 âm năm Bính Ngọ 2 con giáp may mắn vượt bậc, tiền tiêu không hết, 1 con giáp lại cần thận trọng

Con giáp tuổi Mùi

Năm Bính Ngọ 2026, được Lục hợp hỗ trợ, tuổi Mùi nằm trong số những con giáp viên mãn, vương giả bậc nhất. Các cát tinh như sao Thái Dương, Yên Mã (còn gọi là An Mã) hay Tuế Hợp xuất hiện giúp con giáp này có vận trình hanh thông, sự nghiệp đạt được nhiều thành công, thu nhập tăng gấp bội.

Cụ thể, trong tử vi và phong thủy, sao Thái Dương chính là biểu tượng cảu Mặt Trời. Nó được coi là đệ nhất cát tinh, chủ về ánh sáng, trí tuệ và sự công minh. Được sao Thái Dương chiếu rọi, tuổi Mùi sẽ có sự nghiệp chói sáng, công thành danh toại, làm ăn phát đạt, giàu sang sung túc.

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, sao Tuế Hợp (hay còn gọi là Tuế Trung Hợp) là một cát tinh thuộc vòng Thái Tuế, mang ý nghĩa chính là " sự hòa hợp trong năm". Là sao chủ về sự nhân nhượng, hòa giải và các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, nên trong năm Bính Ngọ, tuổi Mùi sẽ kết được nhiều duyên lành, chuyện tình cảm, gia đạo hạnh phúc, êm ấm.

Cuối cùng, sao An Mã, với nghĩa đen là cái yên ngựa. Trong văn hóa cổ, ngựa là phương tiện di chuyển chính; ngựa có yên tượng trưng cho sự chuẩn bị sẵn sàng, tư thế chủ động và vị thế của người cưỡi. Do đó, An Mã là một cát tinh chủ về sự thuận lợi trong di chuyển, thăng tiến và hành động. Khi gặp sao này, các kế hoạch đi xa, công tác hoặc thay đổi công việc của tuổi Mùi sẽ diễn ra suôn sẻ, có bệ phóng vững chắc.

Đặc biệt, tử vi học có nói, ngay từ tháng 1 âm năm Bính Ngọ 2026, tuổi Mùi đã gặp tin vui đầu năm. Với sự xuất hiện của sao Thiên Hỷ, con giáp này sẽ có quý nhân trợ giúp, dù làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Biết nắm bắt thời cơ, tuổi Mùi sẽ là con giáp giàu có ngay từ những ngày đầu năm.

Con giáp tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ nếu phải chọn ra những con giáp may mắn bậc nhất, nếu không nhắc đến tuổi Tuất sẽ là một thiếu sót lớn. Được Tam hợp (Dần - Ngọ - Tuất) chống lưng, tuổi Tuất dù làm gì cũng dễ thành công, gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là ngôi sao chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có.

Tử vi học có nói, ngay từ tháng 1 âm năm Bính Ngọ, tuổi Tuất sẽ là con giáp nhận lộc trời, sự nghiệp thành công, vừa có tiền vừa có quyền, khiến người khác ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 là một năm tốt cho những người tuổi Thân. Đây là cơ hội thuận lợi để người tuổi Thân học thêm các kỹ năng mới, thay đổi nghề nghiệp hoặc chỗ ở cũng như đi xa.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Hỷ, Nguyệt Đức, Văn Chương, Dịch Mã, tuổi Thân sẽ có nhiều tiềm năng để phát triển trong sự nghiệp. Trong tử vi học, sao Thiên Hỷ là một phụ tinh thuộc hành Thủy, được coi là ngôi sao của "niềm vui từ trên trời rơi xuống". Đây là cát tinh chủ về sự may mắn, niềm vui và những tin tức lành trong cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, sao Nguyệt Đức được coi là một trong những Đại Cát Tinh (ngôi sao cực tốt). Sao Nguyệt Đức có khả năng chế hóa các sao xấu, biến nguy thành an. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi thì tai nạn, bệnh tật thường được giảm nhẹ hoặc gặp thầy gặp thợ, tai qua nạn khỏi.

Sao Văn Chương (thường được gọi phổ biến là sao Văn Khúc hoặc Văn Xương) là cát tinh chủ về học vấn, bằng cấp và sự thông tuệ. Đây là ngôi sao chủ về khả năng tư duy sắc bén, học một hiểu mười nên nếu được sao này chiếu mệnh thường dễ đỗ đạt cao, sở hữu nhiều bằng cấp và có danh tiếng.

Cuối cùng, sao Dịch Mã tượng trưng cho con ngựa đang chạy. Được sao này chiếu mệnh, con giáp tuổi Thân sẽ dễ có thay đổi về nơi ở, chuyển công tác hoặc đi du học, thăng tiến, càng đi xa càng giàu có.

Tuy nhiên, tháng 1 âm năm Bính Ngọ, tuổi Thân lại cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 1 âm, con giáp này cần chú ý lời ăn tiếng nói để khỏi ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Ngoài ra, tuổi Thân cũng nên chú ý chăm sóc sức khỏe để tránh nguy cơ đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.