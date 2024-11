Tháng 10, một phân khúc ô tô đạt đỉnh doanh số 2024, 77% thị phần thuộc về duy nhất 1 mẫu xe

Ảnh minh họa

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số xe bán tải tại thị trường Việt Nam trong tháng 10 đạt 2.679 chiếc, tăng mạnh gần 23% so với tháng trước đó và là tháng có doanh số cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.

Lũy kế trong 10 tháng đầu năm doanh số phân khúc này đạt tổng cộng 17.765 chiếc, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Phân khúc xe bán tải ở Việt Nam hiện có 6 mẫu xe, gồm Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 và Nissan Navara. Trong số này, Mazda BT-50 đã dừng bán từ tháng 5 do kinh doanh không đạt kì vọng, còn Nissan không công bố kết quả bán hàng.

Có thể thấy, số lượng các mẫu bán tải đến từ Nhật Bản tương đối áp đảo nhưng phần lớn doanh số bán hàng lại thuộc về mẫu xe bán tải của Mỹ. Sau 10 tháng đầu năm, vua bán tải tiếp tục gọi tên Ford Ranger với doanh số đạt 13.647 chiếc kể từ đầu năm, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm đến 77% thị phần.

Hiện tại, Ford Việt Nam đang phân phối các phiên bản XL, XLS, Sport, Wildtrak, Stormtrak và mẫu đặc biệt Raptor với giá bán dao động từ 659 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Trong đó, Ranger Raptor là mẫu xe đang có giá bán cao nhất, được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan và Ranger Stormtrak bán trên nền tảng trực tuyến, giá 1,039 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 là Mitsubishi Triton với 2.020 chiếc, tương đương với doanh số cùng kỳ năm trước. Mitsubishi Triton 2024 có 3 phiên bản gồm 4x2 AT GLX, 4x2 AT Premium và 4x4 AT Athlete với giá bán dao động từ 655-924 triệu đồng. Mức giá này nhỉnh hơn các phiên bản của mẫu xe thế hệ cũ từ 5-19 triệu đồng.

Toyota Hilux đứng thứ 3 về doanh số với 1.690 chiếc kể từ đầu năm, dẫn đầu về mức tăng trưởng với 1.332%. Isuzu D-Max đứng thứ 4 với 403 chiếc, giảm 9% so với 10T/2023.

Thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam khi chọn mua xe bán tải trái ngược hoàn toàn so với các thị trường trong khu vực như Thái Lan. Người Việt chuộng Ford Ranger, trong khi đó tại Thái Lan, Toyota Hilux và Isuzu D-Max mới là những lựa chọn hàng đầu. 

Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2024/NĐ-CP ngày 29/8/2024 (áp dụng từ 1/9 - 30/11/2024) quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi sơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước, giới chuyên gia cho rằng sau khi chính sách giảm thuế trước bạ cho xe lắp ráp trong nước có hiệu lực trong 3 tháng cuối năm. 

Dự báo vua bán tải Ford Ranger vẫn sẽ giữ vững ngôi vương do lợi thế từ nguồn cung lắp ráp trong nước ổn định, nhiều tùy chọn phiên bản kèm thiết kế nịnh mắt người tiêu dùng Việt. Ngoài ra, trong những tháng cuối năm, Ford Ranger còn được hưởng ưu đãi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ càng giúp cho mẫu xe này có cơ hội gia tăng doanh số.