Tháng 7 âm: 4 loài vật bất ngờ xông vào nhà - Điềm báo vàng rơi vào túi, tiền chật két, cả họ ngẩng cao đầu!

25-08-2025 - 17:16 PM | Sống

Tháng 7 âm lịch không chỉ gắn với những câu chuyện tâm linh về tháng cô hồn, mà còn ẩn chứa vô vàn điềm lành.

Tháng 7 âm lịch, theo quan niệm dân gian, là khoảng thời gian linh thiêng khi tổ tiên trở về dương gian. Rất nhiều phong tục và tín ngưỡng gắn liền với tháng này để cầu bình an và tài lộc. Nhưng có một điều kỳ diệu: nếu bỗng thấy một số loài vật bất ngờ tìm đến ngôi nhà của bạn, đó chẳng phải là ngẫu nhiên.

1. Chó chạy vào nhà: Chó đến nhà là sang, tài lộc tự đến nhà

Chó từ lâu được xem là biểu tượng của trung thành và may mắn. Trong dân gian, tiếng chó sủa vang thường được coi là tín hiệu của sự thịnh vượng. Người xưa có câu: Chó đến nhà thì sang, mèo đến nhà thì nghèo.

Nếu một chú chó lạ bỗng chạy vào nhà bạn trong tháng 7 âm lịch, đó là dấu hiệu báo hiệu gia đình sắp đón vận may bất ngờ, tài lộc sẽ tìm đến một cách tự nhiên. Chó đến còn được cho là quý nhân phù trợ, giúp công việc, tiền bạc hanh thông hơn.

2. Bướm vàng, bướm trắng bay vào nhà: Tổ tiên linh ứng, mang lộc bình an

Trong văn hóa Việt, bướm được xem là linh hồn của tổ tiên hoặc người đã khuất. Đặc biệt là bướm vàng tượng trưng cho phú quý, bướm trắng tượng trưng cho sự an lành. Khi những cánh bướm này bay vào nhà trong tháng 7 âm lịch, dân gian tin rằng đó là điềm báo tổ tiên đang trở về thăm con cháu, mang theo phúc khí và may mắn.

Không ít người tin rằng sau khi thấy bướm bay quanh bàn thờ hoặc trong phòng khách, gia đình họ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tiền tài hanh thông, mọi việc rắc rối cũng dần được giải quyết.

3. Ong làm tổ trong nhà: Kho báu nhỏ xíu trong góc nhà

Ong vốn tượng trưng cho sự siêng năng, đoàn kết và sung túc. Khi ong bay vào nhà làm tổ, đặc biệt là trong tháng 7 âm, đó là dấu hiệu gia đình bạn đang được hưởng phúc khí lớn. Dân gian cho rằng ong làm tổ càng to thì tài lộc càng dồi dào, gia đình càng hưng thịnh.

Đừng vội phá tổ ong nếu chúng xuất hiện trong mái hiên, gác bếp hay góc tường. Hãy coi đó là kho báu nhỏ bé báo hiệu tiền bạc và may mắn sắp kéo đến.

4. Rùa bò vào nhà: Biểu tượng của trường thọ và thịnh vượng

Rùa là linh vật thiêng liêng, biểu tượng của sự trường thọ, bền vững và thịnh vượng. Nếu một con rùa bất ngờ bò vào nhà, đó là dấu hiệu gia đình sẽ bước vào giai đoạn an khang, sức khỏe dồi dào và của cải ngày một nhiều thêm.

Rùa còn được coi là điềm báo quý nhân xuất hiện, giúp gia chủ thuận lợi trong làm ăn, công danh sự nghiệp ngày càng rộng mở.

Nên làm gì khi 4 con vật này ghé thăm?

Không xua đuổi: Dù là chó, bướm, ong hay rùa, hãy để chúng tự nhiên xuất hiện và rời đi.

Giữ lòng thành kính: Nếu gặp bướm hoặc rùa, bạn có thể thắp hương khấn nguyện để bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên.

Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ: Một không gian gọn gàng, thoáng đãng sẽ giữ được nhiều dương khí, giúp tài lộc tụ lại.

Giữ tâm thế bình an: Những dấu hiệu may mắn chỉ thực sự phát huy khi tâm thế gia chủ nhẹ nhàng, không lo âu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

5 loài vật ghé nhà không chịu đi: Điềm báo phong thủy "tiền vào như nước"

Theo Kim Trí Tú

