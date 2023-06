Tháng 7 sẽ mở đường bay thương mại tuyến Tuần Châu - Hạ Long ra đảo Cô Tô

Theo tin từ huyện Cô Tô (Quảng Ninh), ngày 1/6, Công ty CP Hàng không Hải Âu (Tập đoàn Thiên Minh Group) đã buổi khảo sát điều kiện cất, hạ cánh đường bay từ đảo Tuần Châu (Hạ Long) ra Cô Tô và huấn luyện bay cho phi công thủy phi cơ tại huyện Cô Tô.

Lãnh đạo Huyện ủy Cô Tô cùng đoàn công tác của Công ty CP Hàng không Hải Âu trao đổi, khảo sát đường bay để chuẩn bị các điều kiện mở đường bay thương mại tại huyện Cô Tô trong tháng 7/2023.

Theo ông Nguyễn Bá Hải, Cơ trưởng Thủy phi cơ Công ty CP Hàng không Hải Âu, việc mở đường bay sẽ giúp giảm thời gian di chuyển từ TP Hạ Long ra đảo Cô Tô xuống còn 20 phút (trước đó 90 phút).

Trong toàn chuyến hành trình, du khách sẽ được ngắm Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đảo Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu và toàn cảnh đảo Cô Tô từ trên cao, trải nghiệm chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ của thiên nhiên bằng một góc nhìn mới.

Máy bay được dùng để đưa vào khai thác tuyến bay do hãng Cessna Caravan thuộc tập đoàn hàng không Textrol, Hoa Kỳ sản xuất, được chứng nhận là máy bay một động cơ lớn nhất thế giới và cũng là máy bay một động cơ an toàn nhất khi hạ cánh trên mặt nước (theo FAA – Cục Hàng không Liên bang và ICAO – Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế), đạt tiêu chuẩn về ổn định, hiệu quả nhiên liệu và mức độ an toàn, thủy phi cơ Cessna được đánh giá là có khả năng bay và hạ cánh tại bất kì vùng nước hay khu vực đường băng mặt đất nào.