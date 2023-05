Thang máy mini gia đình - Giải pháp tối ưu diện tích từ Cibes

Đa dạng kích thước cho những không gian nhỏ nhất



Nhiều dòng thang máy trên thị trường bị giới hạn kích thước do ảnh hưởng từ công nghệ sử dụng hay mục tiêu của nhà sản xuất. Với sứ mệnh muốn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm đáp ứng tốt nhất trải nghiệm sử dụng, phù hợp nhất với không gian nội thất, Cibes đã phát triển công nghệ truyền động trục vít độc quyền nhằm tối ưu diện tích lắp đặt tối đa và đa dạng tùy chọn kích thước cho khách hàng.

Ứng dụng công nghệ truyền động tiên tiến giúp thang máy tiết kiệm diện tích khi không cần xây phòng máy và hố pit rất nông. Đặc biệt, thang cabin của Cibes có tỉ lệ diện tích sử dụng lớn hơn so với thang cabin thông thường. Với cùng 1 kích thước mang tới không gian trải nghiệm rộng rãi, thoáng đạt cho người dùng.



Chính vì những ưu thế vượt trội của công nghệ trục vít mang lại, quý khách có mong muốn lắp đặt thang máy Cibes có thể tùy chọn đa dạng kích thước thang máy. Hệ thang máy sàn nâng Cibes Ecosilent, Cibes Air và Cibes Voyager V80 gồm 25 kích thước với kích thước nhỏ nhất chưa tới 1m2. Hệ thang cabin thế hệ mới được cung cấp lên tới 41 kích thước khác nhau.

Thang cabin thế hệ mới Cibes Voyager V70 và Voyager V90 được nhà sản xuất đưa ra với tổng cộng 41 kích thước

Tích hợp trọn vẹn mọi tính năng hiện đại nhất



Với sứ mệnh của tập đoàn "Bringing people together", Cibes luôn mong muốn mang đến cho quý khách trải nghiệm di chuyển tuyệt vời và đầy xúc cảm bên người thân yêu. Nhờ những tính năng hiện đại nhất cho thang máy, quý khách có thể thoải mái tận hưởng với hàng loạt "dịch vụ" đi kèm như quạt gió, âm nhạc, hệ thống ánh sáng kỳ ảo,...

Bên cạnh đó, những tính năng an toàn cũng không ngừng được nâng cấp qua các thế hệ thang máy. Với hệ thang sàn nâng đều được trang bị hệ thống cảnh báo an toàn SAFIS, kính cường lực 2 lớp PANORAMA, hệ thống khoá cửa an toàn, dừng khẩn cấp,... Với hệ thang cabin, hệ thống an toàn nổi bật với mành hồng ngoại, điện thoại kết nối trung tâm điều khiển 24/7, khoá trẻ em,...

Thang máy mini gia đình Cibes là sự kết tinh của công nghệ vượt thời gian

Dịch vụ và chính sách bảo hành tốt nhất



Cibes có chính sách bảo hành toàn cầu cho tất cả các dòng thang máy lên tới 60 tháng. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn và đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, đạt chuẩn quốc tế sẽ đồng hành cùng quý khách trong suốt thời gian lắp đặt và sử dụng.

Thang máy mini gia đình Cibes được bảo hành toàn cầu chính hàng lên tới 60 tháng

Thang máy nhỏ gia đình là xu hướng lựa chọn cho cuộc sống hiện đại khi sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội hơn thang máy thông thường như đa dạng về mẫu mã, chính sách hỗ trợ hợp lý và công nghệ hiện đại. Hy vọng qua bài viết giúp quý khách có thêm thông tin về đặc điểm lợi ích của thang máy gia đình mini.



Cibes Lift Group là tập đoàn hàng đầu trong việc sản xuất và cung cấp các giải pháp thang máy gia đình thông minh có trụ sở tại Thuỵ Điển. Thương hiệu Cibes của tập đoàn với hơn 75 năm kinh nghiệm không ngừng phát triển những hệ thang sang trọng và đẳng cấp bậc nhất hứa hẹn nâng tầm phong cách sống của quý khách.

Các kênh tư vấn từ Cibes:

Hotline: 18001754 - 0899.50.38.38

Email: vietnam@cibeslift.com

Website: https://cibeslift.com.vn

Hệ thống showroom:

Tại Hà Nội: P.303, Tầng 3, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 138, đường B2, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Tại Quảng Ninh: Nhà số A12-01, Dự án Monbay, Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long.