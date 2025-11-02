Tháng nào chồng cũng đưa tiền, vợ chỉ ước tiền ai nấy tiêu: Đoạn tin nhắn hé lộ lý do

Gom tiền về 1 mối là cách quản lý tài chính gia đình mà nhiều cặp vợ chồng đang áp dụng, và thông thường, vợ sẽ là người cầm tiền, cân đối chi tiêu - tiết kiệm. Thế nên việc chồng đưa lương cho vợ hàng tháng cũng không phải chuyện gì quá xa lạ.

Tuy nhiên, trường hợp như cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây, lại có phần khác biệt: Tháng nào chồng cũng nộp hết tiền lương nhưng sau đó, anh lại vay bòn vay rút, hứa trả nhưng cùng "mất hút" khiến người vợ bất lực.

Đoạn tin nhắn chồng "ứng tiền" do cô vợ đăng tải

Cô viết: "Nhà mình lương chồng 9 triệu, lương mình 11 triệu. Tháng nào lấy lương, chồng cũng đưa hết cho mình nhưng cứ độ 1-2 ngày sau là chồng lại mượn lại tiền luôn, cứ kêu cần ứng cho công ty, bảo mình chuyển khoản rồi về trả nhưng không bao giờ trả, mà có trả được thì 1-2 hôm sau lại vay lại.

Giờ mình chỉ ước tiền ai nấy tiêu, chứ mang tiếng cầm hết lương của chồng nhưng thực ra không được đồng nào. Chồng mình làm thợ ở xưởng gỗ, không hiểu sao hay phải ứng tiền cho công ty, anh nói công ty đang nợ anh 210 triệu! Mình rất mệt mỏi, chỉ muốn chồng nghỉ việc cho xong!".

Trong phần bình luận của bài đăng, bên cạnh những lời thở dài vì thói quen vay tiền vợ của người chồng này, không ít người còn khuyên cô vợ nên cứng rắn, làm rõ khoản nợ 210 triệu đồng vì nghe khá vô lý. Đi làm kiếm tiền mà chỗ làm còn nợ ngược lại mình, chẳng thà nghỉ việc cho xong!

"Chồng làm thuê lương 9 triệu mà chỗ làm nợ ảnh tận hơn 210 triệu thì chỉ có 2 khả năng, hoặc là chồng chị đang nói dối chị rồi, còn nếu thật thì có khi cũng khó mà đòi được. Bảo chồng nghỉ việc đi làm chỗ khác cho rảnh nợ, chứ không ai đi làm kiếm tiền mà như vậy cả" - Một người thẳng thắn.

"Đưa tiền cho vợ mà thế này thì đúng là có cũng như không, chẳng khác nào vợ 1 mình gồng gánh nuôi cả nhà còn nuôi thêm cả công ty của chồng nữa" - Một người thở dài.

"Giờ phải cứng lên mới được, tiền chồng đưa mình vẫn cầm chứ không tội gì không cầm, nhưng chồng vay hay ứng thì không cho, cho chồng ít tiền tiêu vặt khoảng 1-1,5 triệu tiền ăn sáng, trà nước thôi chứ" - Một người khuyên.

"Mom này hiền quá nên chồng cứ được đà lấn tới. Như này là vừa nuôi chồng, vừa nuôi cả xưởng gỗ chồng làm à? Đâu ai rảnh vậy" - Một người khá bức xúc.

Vợ chồng bất đồng chuyện tiền bạc, phải làm sao?

1 - Đi tìm gốc rễ vấn đề

Không ít cặp vợ chồng tưởng rằng mình cãi nhau vì một khoản chi tiêu nào đó nhưng thực chất, mâu thuẫn về quan điểm xài tiền chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đằng sau đó là sự khác biệt trong giá trị sống, thói quen tài chính, cảm giác bất an về vai trò trong gia đình, hoặc thậm chí là những kỳ vọng chưa được nói ra.

Ảnh minh họa

Trước khi tìm cách khắc phục, điều quan trọng nhất có lẽ là cả hai phải nhận diện được gốc rễ của vấn đề.

Chẳng hạn như việc chồng có xu hướng tiết kiệm vì từng lớn lên trong cảnh thiếu thốn, nhưng vợ lại muốn tiêu xài để tận hưởng cuộc sống. Nếu không nhận ra và tôn trọng sự khác biệt đó, mỗi lần nói về tiền sẽ là một lần mâu thuẫn lặp lại dù con số trong tài khoản có là bao nhiêu đi chăng nữa.

2 - Lập ngân sách chung một cách rõ ràng và minh bạch

Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm xung đột tài chính giữa hai vợ chồng là cùng nhau xây dựng một ngân sách chung. Đơn cử là việc xác định rõ mỗi tháng chi bao nhiêu, cho việc gì, khoản nào là thiết yếu, khoản nào dành cho sở thích cá nhân, khoản nào để tiết kiệm và đầu tư,...

Khi mọi thứ đã được thống nhất rõ ràng, những cuộc tranh luận kiểu "tại sao em lại mua cái này?", "lý do gì anh sắm cái kia?",... sẽ giảm đi đáng kể vì mọi chi tiêu đều đã được định hướng từ trước. Ngân sách rõ ràng cũng giúp tạo cảm giác cân bằng trong việc đóng góp tài chính, mỗi người biết mình có trách nhiệm gì, có quyền quyết định ở mức nào. Quan trọng hơn, nó cho thấy rằng vợ chồng đang đồng hành cùng nhau chứ không phải đang ở 2 chiến tuyến đối nghịch.

3 - Thiết lập quỹ chi tiêu cá nhân

Một sai lầm phổ biến khiến vợ chồng mâu thuẫn về tiền là gộp tất cả tài chính vào một mối và kiểm soát lẫn nhau.

Ảnh minh họa

Thực tế, bên cạnh tài khoản chung để chi tiêu cho gia đình, mỗi người nên có một khoản riêng, có thể không nhiều nhưng đủ để cảm thấy mình vẫn có quyền tự do cá nhân.

Điều này đặc biệt quan trọng khi một người không đi làm hoặc thu nhập thấp hơn người còn lại. Một chút tự do tài chính lành mạnh sẽ nuôi dưỡng sự tôn trọng và thoải mái trong hôn nhân, hơn là khiến cả hai phải luôn xin phép hoặc báo cáo cho nhau mọi khoản chi tiêu nhỏ.

4 - Trò chuyện để tìm ra giải pháp chứ không đổ lỗi

Những cuộc nói chuyện về tiền bạc rất dễ biến thành cuộc thảo luận xem ai đúng, ai sai, người này đổ lỗi cho người kia, hoặc cố gắng kiểm soát đối phương,... Nhưng nếu nghĩ sâu và nghĩ rộng hơn, việc phân định đúng - sai trong hoàn cảnh này chỉ khiến mâu thuẫn thêm dày, tình cảm vợ chồng càng dễ sứt mẻ.

Thế nên học cách nói với nhau về tiền mà không công kích, không đổ lỗi là một kỹ năng sống còn trong hôn nhân. Phải nhớ cuộc đối thoại về tiền không nên là một cuộc chiến, mà là quá trình cùng nhau tìm tiếng nói chung dù ban đầu có thể mỗi người một quan điểm, một suy nghĩ chẳng giống nhau.