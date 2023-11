Thành Công - Chặng đường 10 năm vươn cao trong ngành Công nghiệp sản xuất

Từ những ngày đầu thành lập đến nay, sản phẩm ống nhựa HDPE Tiến Công đã cung cấp cho 5618 khách hàng trong và ngoài nước. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với 3 nhà máy tại Hà Nam, Đồng Nai và Hạ Long có quy mô 10.000 m2, cung cấp sản lượng hơn 5.000 tấn mỗi năm.



Nhà máy của Công ty Thành Công tại Hạ Long

Ông Nguyễn Minh Châu - Đại diện Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Minh Vũ, Tư vấn Giám sát của công trình Đường LK6 xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội chia sẻ: "Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và giám sát các công trình trọng điểm quốc gia. Chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong nghiên cứu giúp Công ty Thành Công đưa ra những sản phẩm chất lượng nhất và giá thành hợp lý nhất. Vì thế mà chúng tôi vẫn xem mối quan hệ hợp tác đó là hàng đầu và tiên quyết".



Sự hài lòng của khách hàng luôn được Thành Công đặt lên hàng đầu với quy trình kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Xây dựng chữ "Tâm" và chữ "Tín" trong hơn 10 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Hợp Tác Thành Công đã và đang là đối tác tin cậy cho các tập đoàn lớn ở cả trong và ngoài nước. Điển hình như Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Geleximco, Kinden, Solid Charm Trading – Philippines, Unimax Steel Structure and Construction Corp - Mexico, Nippon Denka Kogyosho Co, LTD – Japan,…

Thành Công vô cùng tự hào khi nhận được sự tin tưởng và đồng hành cùng rất nhiều dự án, công trình cao cấp với quy mô lớn. Tiêu biểu như dự án Sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh, đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội, Vinhome river side , dự án Victoria village, dự án chiếu sáng đường 319B Phước An Nhơn Trạch - Đồng Nai, dự án nhà máy điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh…

Sản phẩm của Thành Công được tin dùng trong nhiều công trình quy mô lớn

Ông Lê Văn Cường, Giám đốc Công ty CP Hợp Tác Thành Công cho biết: "Ra mắt sản phẩm thân thiện với môi trường. Thành Công hướng đến việc xây dựng và phát triển thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các giải pháp về hạ ngầm cáp điện, cáp viễn thông, mang lại không gian xanh - sạch cho các công trình, góp phần tạo nên một Việt Nam phát triển vượt bậc".



Kiểm soát và kiểm tra chất lượng sản phẩm của Công ty CP Hợp Tác Thành Công

Trong hơn thập kỷ qua, Công ty CP Hợp Tác Thành Công đã thành công trong hành trình xây dựng một thương hiệu hàng đầu về giá trị và uy tín. Với khẩu hiệu "Hợp tác tin cậy - Thành công vững bền", Thành Công cam kết tiếp tục đồng hành cùng khách hàng và đối tác để đạt được những thành tựu vươn xa hơn trong tương lai.