Thanh Hằng lần đầu nhắc đến chồng nhạc trưởng và hôn lễ sắp tới

Trong đêm Chung kết The New Mentor vừa qua, nếu như Hồ Ngọc Hà đưa Kim Lý lên sân khấu làm rapper thì Thanh Hằng cũng tranh thủ "flex" nhẹ "của nhà trồng được" là dàn hoà tấu cực xịn xò của ông xã tương lai. Trong không gian âm nhạc vô cùng hoành tráng và sôi nổi, Thanh Hằng cùng các học trò xuất hiện nổi bần bật. Dù Trần Nhật Minh - chồng sắp cưới của Thanh Hằng không trực tiếp ra mặt nhưng ai cũng biết anh là "thế lực" phía sau góp phần tạo nên màn trình diễn âm - sắc trọn vẹn của "chị đại".

Đến mới đây, Thanh Hằng lần đầu công khai nhắc đến chi tiết liên quan đến vị hôn phu. Dù quyết giữ thái độ không nhắc danh tính nhưng "cô dâu tháng 10" đã gửi lời cảm ơn đến đơn vị công tác của Nhật Minh. Theo đó, Thanh Hằng viết: "Cám ơn Dàn hợp xướng và dàn nhạc Sài Gòn Pops Ochestra (SPO) hỗ trợ cho tiết mục của Hằng nhiều lắm nhé" kèm biểu tượng một trái tim. Được biết, Trần Nhật Minh chính là người đồng sáng lập dàn nhạc Sài Gòn Pops Orchestra (SPO) và hiện công tác chỉ huy dàn nhạc tại Nhà hát Giao hưởng, Nhạc Vũ kịch TP.HCM. Cư dân mạng cho rằng đây là chi tiết "chị đại" khéo léo khoe chồng sắp cưới với công chúng.

Phần trình diễn của team Thanh Hằng kết hợp cùng dàn nhạc khủng đến từ đơn vị do Trần Nhật Minh đồng sáng lập

Thanh Hằng viết kèm 1 biểu tượng trái tim khi gửi lời cảm ơn đến dàn nhạc hỗ trợ

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với The New Mentor, Thanh Hằng cũng vui vẻ nhắc đến hôn lễ vào ngày 22/10. Cô dâu mới chia sẻ: "Thế là xong The New Mentor, còn 6 ngày bắt tay cho bữa tiệc tối cuối tuần này". Đồng thời, Thanh Hằng còn hài hước hỏi ý kiến cộng động mạng sẽ mặc trang phục thế nào cho sự kiện trọng đại ngày 22/10 tới. Trước đó, do tập trung lo cho các học trò bước vào đêm thi quan trọng nên Thanh Hằng rất hạn chế đề cập đến hôn lễ, đến nay cô mới thoải mái chia sẻ quà và thư chúc mừng cưới của bạn bè thân thiết.

Thanh Hằng cho biết đang lo cho bữa tiệc cưới diễn ra vào cuối tuần này

Hôn lễ sắp cưới của Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng sẽ quy tụ nhiều khuôn mặt đình đám Vbiz như: Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, Hương Giang, Lan Khuê, Lương Mạnh Hải,... Đặc biệt, Hà Tăng xác nhận không tham dự nhưng đã gửi quà chúc mừng đến đàn chị thân thiết.