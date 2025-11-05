Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhiều giám đốc sở, ngành

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, ông Lê Trọng Thụ, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh này thay ông Lê Quang Hùng, người vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 3-11.

Bổ nhiệm ông Lê Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa thay ông Cao Văn Cường vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa giữ chức quyền Giám đốc Sở Nội vụ thay ông Trần Quốc Huy chuyển công tác khác.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thay ông Nguyễn Trọng Trang được điều chuyển nhận nhiệm vụ mới.