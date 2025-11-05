Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhiều giám đốc sở, ngành

05-11-2025 - 14:29 PM | Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhiều giám đốc sở, ngành- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, ông Lê Trọng Thụ, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh này thay ông Lê Quang Hùng, người vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 3-11.

Bổ nhiệm ông Lê Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa thay ông Cao Văn Cường vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa giữ chức quyền Giám đốc Sở Nội vụ thay ông Trần Quốc Huy chuyển công tác khác.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thay ông Nguyễn Trọng Trang được điều chuyển nhận nhiệm vụ mới.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung ương lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Trung ương lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV Nổi bật

460 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

460 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Hứa Thị Lê

Bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Hứa Thị Lê

14:09 , 05/11/2025
Toàn văn: Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn: Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

13:58 , 05/11/2025
Cha mẹ cưỡng ép con học quá sức bị phạt tới 10 triệu đồng

Cha mẹ cưỡng ép con học quá sức bị phạt tới 10 triệu đồng

13:41 , 05/11/2025
Phát hiện thi thể trên sông, nghi là tài xế taxi tự sát rồi rơi xuống

Phát hiện thi thể trên sông, nghi là tài xế taxi tự sát rồi rơi xuống

13:26 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên