Thanh Hóa khởi tố 74 bị can tham nhũng với số tiền hơn 196 tỉ đồng

Sáng 12-12, đã diễn ra kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo tại kỳ họp kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2023 cho thấy kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của địa phương trong năm 2023 là 36 vụ, 74 bị can.

Bà Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower

Trong đó, số cũ 11 vụ, 37 bị can; số mới 15 vụ, 27 bị can. Giải quyết 26 vụ, 58 bị can (trong đó, đã xét xử 19 vụ, 45 bị can; trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 7 vụ, 13 bị can). Còn lại đang điều tra 10 vụ, 16 bị can.

Viện kiểm sát thụ lý giải quyết 26 vụ, 58 bị can, toàn bộ là mới. Đã giải quyết 26 vụ, 58 bị can (truy tố chuyển Tòa án nhân dân).



Tổng thụ lý kiểm sát xét xử 32 vụ, 77 bị cáo (trong đó, số cũ 13 vụ, 32 bị cáo; số mới 26 vụ, 58 bị cáo). Giải quyết 28 vụ, 67 bị cáo. Còn lại 4 vụ, 10 bị cáo.

Tài sản tham nhũng trên 196 tỉ đồng

Về kết quả xử lý tài sản tham nhũng, theo báo cáo của Viện Kiểm sát tỉnh Thanh Hóa, trong kỳ báo cáo kết quả xử lý tài sản tham nhũng với tổng số tiền phải thu hồi trên 196 tỉ đồng và 16.351 m² đất. Trong đó, số cũ trên 165 tỉ đồng và 16.351 m² đất; số mới khoảng 31,3 tỉ đồng.

Đến nay, số tiền đã thu hồi khoảng 70 tỉ đồng, trong đó thu ở giai đoạn điều tra khoảng 60,6 tỉ đồng; thu thi hành án 7,4 tỉ đồng. Số chưa thu được 126 tỉ đồng và 16.351 m² đất.

Liên quan tới Dự án Hạc Thành Tower đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 6 bị can, bắt tạm giam 5 người. Trong ảnh (từ trái qua phải) là ông Đinh Xuân Hướng, cựu bí thư Huyện ủy Như Thanh, ông Nguyễn Bá Hùng, cựu bí thư Huyện ủy Như Xuân, bà Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa

Trong năm, ngành thanh tra các cấp cũng thực hiện các cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Về thanh tra hành chính có 390 cuộc, trong đó có 51 cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang, triển khai mới 339 cuộc; 310 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 80 cuộc thanh tra đột xuất; đã ban hành kết luận 326 cuộc.

Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm 34 tỉ đồng và 20.430 m2 đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi 25 tỉ đồng (đã thu 8,8 tỉ triệu đồng); kiến nghị xử lý khác 9,3 tỉ đồng (đã xử lý 9,1 tỉ đồng) và 20.430 m2 đất.

Báo cáo cho thấy Thanh tra tỉnh thực hiện 106 cuộc thanh tra kinh tế xã hội trên các lĩnh vực; thanh tra các sở, ngành triển khai 20 cuộc; thanh tra các huyện, thị xã, TP triển khai 264 cuộc thanh tra hành chính.

Về thanh tra chuyên ngành, các sở ngành triển khai 452 cuộc thanh tra, kiểm tra (14 cuộc chuyển tiếp, 438 cuộc triển khai trong kỳ). Qua thanh tra phát hiện 394 tổ chức, 1.397 cá nhân có vi phạm, số tiền sai phạm hơn 8 tỉ đồng (trong đó, tổ chức khoảng 7 tỉ đồng; cá nhân 1 tỉ đồng). Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 297 tổ chức và 399 cá nhân, với số tiền xử phạt 13,4 tỉ đồng.

Bà Phạm Thị Hằng, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, bị truy tố do gây thất thoát trên 20 tỉ đồng xảy ra tại Sở GD-ĐT Thanh Hóa thời điểm bà đương nhiệm

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hóa, với sự quyết tâm và cố gắng của cả hệ thống chính trị, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu về phòng chống tham nhũng.

Cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước của tỉnh đã chủ động trong chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng.

Các ngành tư pháp đã tích cực điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, góp phần nâng cao kỷ cương pháp luật, củng cố lòng tin trong nhân dân.