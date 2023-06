Thanh Hóa: Yêu cầu định giá lô "đất vàng" Hạc Thành Tower để phục vụ điều tra

Dự án Hạc Thành Tower khiến nhiều quan chức của tỉnh Thanh Hóa vướng vào vòng lao lý lại nổi sóng khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu định giá tài sản lô "đất vàng" này.

Theo đó, vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, địa chỉ số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóađã có văn bản yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa tiến hành định giá tài sản là thửa đất số 48+51, diện tích 2.958,7 m2, tờ bản đồ địa chính số 7, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa xác lập năm 2008.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu định giá tài sản lô “đất vàng” thuộc Dự án Hạc Thành Tower để phục vụ công tác điều tra.





Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xác định giá chuyển quyền sử dụng đất của thửa đất trên tại các thời điểm 29/1/2013 và 24/5/2013 mà UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Công ty TNHH MTV Sông Mã theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 29/1/2013 để thực hiện Dự án Hạc Thành Tower.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp các tài liệu như Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Thúy và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Ích Dũng và Lê Thị Phượng, đều chuyển nhượng cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (thuộc khu vực thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower), giá chuyển nhượng là 59.167.000 đồng/m2.

Trước đó, Báo Công Thương đã đưa tin, ngày 16/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower, số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa.

Sau nhiều tháng điều tra, ngày 05/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định khởi tố bị can số 350/QĐ-CSKT, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Đinh Cẩm Vân (SN 1965), trú tại số nhà 80 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Tài chính về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, 2 bị can khác bị bắt gồm: Nguyễn Bá Hùng (SN 1966), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, thời điểm có hành vi sai phạm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa; Văn Xuân Hùng (SN 1959), nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản giá cả của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong quá trình giao đất, xác định giá đất cho Công ty Sông Mã để đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, với cương vị là Trưởng phòng quản lý công sản giá thuộc Sở Tài chính, được giao trực tiếp nghiên cứu và tham mưu đề xuất về giá đất cho lãnh đạo Sở Tài chính, bị can Văn Xuân Hùng đã thực hiện hành vi làm trái công vụ, tham mưu về nội dung và trình lãnh đạo Sở Tài chính ký tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá đất giao cho Công ty Sông Mã vào năm 2013, nhưng vẫn áp đơn giá năm 2009, nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sông Mã giảm số tiền nộp ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước.

Bị can Nguyễn Bá Hùng là người chủ trì họp liên ngành xác định giá đất, trực tiếp ký tờ trình tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá đất để giao cho Công ty Sông Mã.

Còn bị can Đinh Cẩm Vân với cương vị là Giám đốc Sở Tài chính đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá đất giao cho Công ty Sông Mã vào năm 2013 nhưng vẫn áp đơn giá năm 2009, nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sông Mã giảm số tiền nộp ngân sách, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước tổng số tiền gần 56 tỉ đồng.