Thanh khoản đất nền phía Nam tăng gấp gần 3 lần, dự báo thời điểm “sốt đất” trở lại

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý II/2024 của DKRA, về phân khúc đất nền, nguồn cung sơ cấp đạt 6.535 nền, tăng nhẹ khoảng 5% so với quý trước. Trong đó, Bình Dương - Long An - Đồng Nai chiếm hơn 81% tỷ trọng nguồn cung sơ cấp trong quý 2/2024. Sức cầu chung của thị trường cải thiện đáng kể so với quý trước, tuy nhiên vẫn còn khá thấp so với giai đoạn 2019 trở về trước.

Đáng chú ý, lượng tiêu thụ trong quý đạt 184 nền, gấp 2,6 lần so với quý trước. Giao dịch tập trung cục bộ ở nhóm sản phẩm hoàn thiện hạ tầng, pháp lý với mức giá trung bình dưới 30 triệu đồng/m2.

Nguồn DKRA

Tại TP. HCM giá đất nền cao nhất đạt 140 triệu đồng/m2. Tại Đồng Nai giá đất nền cao nhất là 74,1 triệu đồng/m2.

Theo DKRA, quý vừa qua, mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với lần mở bán trước đó. Các chính sách chiết khấu cho phương thức thanh toán nhanh, thanh toán bằng dòng vốn tự có,... được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.

Tại thị trường thứ cấp giá tăng nhẹ so với quý trước (khoảng 1%). Thanh khoản thị trường ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ, giao dịch tập trung ở các dự án hoàn thiện hạ tầng - pháp lý, thuận tiện trong việc kết nối về các khu trung tâm.

Có thể thấy, thời gian vừa qua đất nền tại TP.HCM đã có tín hiệu khởi sắc hơn trước. Đặc biệt, sắp tới Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực được nhiều người kỳ vọng sẽ giúp thị trường phục hồi nhanh hơn. Bên cạnh đó, việc hạn chế phân lô tách thửa tại 105 khu vực được cho rằng sẽ khiến giá đất nền tăng trở lại.

Ông Lê Bảo Long, Giám đốc Chiến lược Batdongsan.com.vn cho rằng khả năng giá bất động sản sẽ tăng là rất cao sau khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản mới đi vào thực thi. Những điều khoản mới từ 3 bộ luật giúp thúc đẩy mức độ chính xác trong việc cập nhật giá đất tăng lên cao hơn.

Vị này dự báo giá bất động sản sẽ tăng sau năm 2025. Trong đó, đất nền sẽ là loại hình bị tác động mạnh nhất vì còn chịu thêm ảnh hưởng từ quy định cấm phân lô bán nền tại 105 thành phố và thị xã.

Đồng quan điểm đó, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Mảng Dịch vụ tư vấn và Phát triển dự án (DKRA Group) nhận định, phân khúc đất nền đã có sổ hoặc các dự án có pháp lý hoàn thiện, hạ tầng giao thông đồng bộ, vị trí liền kề các khu dân cư, khu công nghiệp, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố đã và đang sở hữu những điểm sáng nhất định, được các nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn.

Về lâu dài, sức hút của đất nền sẽ rất khó giảm. Phân khúc này luôn được lòng giới đầu tư nhờ nhiều yếu tố, điển hình là tâm lý chuộng nhà gắn liền với đất và nhu cầu tích lũy tài sản an toàn cũng như khả năng tăng lợi nhuận từ đất nền vẫn ở mức cao. Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025 - 2026.

“Thời điểm hiện tại có thể xem như bước khởi đầu của một chu kỳ phục hồi và tăng trưởng tiếp theo của thị trường bất động sản”, ông Thắng chia sẻ.