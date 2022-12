Thanh khoản giảm sâu, VN-Index điều chỉnh hơn 6 điểm

Sau hai phiên hồi phục khá tích cực, thị trường tiếp tục diễn biến giằng co trong biên độ hẹp. Sáng nay, Tổng cục Thống kê đã công bố ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước. Thông tin tích cực đã giúp thị trường chứng khoán ghi nhận sắc xanh trong nửa đầu phiên sáng. Tuy nhiên, dòng tiền thận trọng trước kỳ nghỉ lễ khiến VN-Index giằng co quanh tham chiếu trước khi điều chỉnh giảm vào cuối phiên. Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh khi giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt 8.133 tỷ đồng.

Diễn biến kém tích cực của nhóm cổ phiếu lớn là nguyên nhân lớn khiến thị trường không giữ được sắc xanh. Nhóm VN-30 giảm 5,6 điểm, trong đó có có 21 mã giảm điểm, áp đảo hoàn toàn so với 6 mã tăng. Nỗ lực tăng điểm của NVL, MSN, VCB, VHM, VIC cũng không thể giữ được sắc xanh cho chỉ số hàng loạt cổ phiếu trụ chìm trong sắc đỏ như BID, SSI, STB, GVR,...

Sắc đỏ bao phủ nhóm ngân hàng với nhiều mã như BID, STB, SHB, VPB đều ghi nhận mức giảm trên 2%. Một vài điểm sáng hiếm hoi đến từ OCB, VCB,... Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng có độ "nhạy" với thanh khoản thị trường. Hàng loạt cái tên nổi bật đều ghi nhận mức giảm trên 3% như VCI, SSI, VND, HCM. Tất nhiên vẫn còn vài mã giữ được xu hướng tích cực như EVS, BVS, DSC, TCI.

Nhóm cổ phiếu thép chịu ảnh "nếm mật nằm gai" khi đồng loạt giảm sâu, HPG, HSG, NKG, POM, SMC đều chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu bất động sản phân hóa khá mạnh, nhiều mã nóng như DIG, CEO, QCG, ITA, PDR đồng loạt giảm sâu. Chiều ngược lại, KBC, NVL, KDH, L14 lại tăng điểm khá tích cực.

Đáng chú ý, IBC sau 26 phiên giảm sàn liên tiếp đã được "giải cứu" khi khớp lệnh kỷ lục gần 12 triệu cổ phiếu, tương đương 14% công ty.

Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,37 điểm (-0,63%) xuống 1.009 điểm. HNX-Index tăng 0,49 điểm lên 206 điểm và UPCoM-Index tăng 0,45 điểm lên 70,89 điểm.

Khối ngoại tiếp tục là điểm sáng khi mua ròng 140 tỷ đồng trên toàn thị trường.