Thanh khoản ngày càng “èo uột”, công ty chứng khoán liệu có “việt vị”?

Thị trường chứng khoán đã khép lại một tháng giao dịch đầy ảm đạm bằng một phiên thanh khoản phá đáy. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt chỉ đạt 5.300 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng gần 28 tháng.



Tính chung trong tháng 2, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE chỉ đạt 8.700 tỷ đồng/phiên, giảm 9% so với tháng trước. Kể từ tháng 11/2020, chưa bao giờ thanh khoản thị trường lại “heo hút” như hiện nay.

Giá trị khớp lệnh trên HoSE sụt giảm 2 tháng liên tiếp sau khi bất ngờ sôi động trở lại vào cuối năm ngoái khiến giới đầu tư lo ngại các dự báo của một số công ty chứng khoán về thanh khoản thị trường thời gian gần đây có thể rơi vào thế “việt vị”.

Trong báo cáo cập nhật triển vọng cổ phiếu chứng khoán năm 2023, SSI Research cho rằng, với giả định lãi suất huy động khó có thể hạ nhiệt mạnh cho đến cuối năm, thanh khoản thị trường sẽ khó có thể quay lại thời kỳ như giai đoạn cuối năm 2021. Mặt khác, các yếu tố tích cực có thể hỗ trợ thanh khoản bao gồm các nhà đầu tư cá nhân có nhiều kinh nghiệm hơn và dòng tiền mạnh từ các nhà đầu tư nước ngoài.

SSI Research ước tính giá trị giao dịch trung bình trong năm 2023 sẽ đạt mức 650 triệu USD/phiên (khoảng 15.600 tỷ đồng), giảm 25% so với năm 2022 trước đó. Dù vậy, thanh khoản bình quân (bao gồm cả khớp lệnh và thỏa thuận) trên 3 sàn thời điểm hiện tại mới chỉ vào khoảng trên dưới 11.000 tỷ đồng/phiên vẫn còn thấp hơn đáng kể so với mức dự phóng của CTCK này.

Trước đó, trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, MBS cũng dự báo quy mô giao dịch 2023 có thể giảm so với năm 2022 tuy nhiên giá trị giao dịch bình quân vẫn ở mức khá cao 15.000 – 18.000 tỷ đồng. Thận trọng hơn, VCBS dự báo thanh khoản năm 2023 sẽ giảm 35%-45% so với năm 2022, tương ứng giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên đạt khoảng 12.000 – 14.000 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Tuy nhiên, những con số trên vẫn cao hơn nhiều so với thanh khoản hiện tại.

Còn quá sớm để cho rằng các CTCK đã bị “hớ” khi dự phóng về thanh khoản thị trường. Dù vậy, rõ ràng là không dễ để giao dịch có thể sôi động trở lại đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất được dự báo vẫn sẽ duy trì ở mức cao ít nhất cho đến hết nửa đầu năm 2023, thậm chí có thể tiếp tục tăng.

Hầu hết các dự báo đều nhận định đà tăng lãi suất của Fed nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục trong năm 2023 dù mức độ tăng và tần suất có thể sẽ chậm lại. Tại một tòa đàm mới đây, bà Trần Thị Hà My, Trưởng bộ phận phân tích vĩ mô VDSC cho rằng, vẫn có xác suất Fed tăng lãi suất cao hơn mức dự báo 5,25% trong năm 2023 khi “vòng xoáy” lương, tiền mạnh hơn.

Trong trường hợp Fed tiếp tục hút tiền, tỷ giá có thể sẽ tiếp gây áp lực lên lãi suất trong nước. VNDriect dự báo lãi suất có thể tăng nhẹ 50 điểm cơ bản trong năm 2023. Trong khi đó, Mirae Asset cho rằng lãi suất có thể tăng 100 điểm cơ bản trong năm 2023. Lãi suất tăng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền vào chứng khoán.

Mặt khác, vẫn có những yếu tố được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực đến thanh khoản thị trường như việc đưa vào vận hành nền tảng giao dịch KRX và các sản phẩm mới trên thị trường vốn. Triển vọng nâng hạng thị trường ngày càng rõ ràng hơn có thể sẽ thúc đẩy dòng vốn ngoại đổ vào Việt Nam ngày càng sôi động.

Mặc dù chững lại thời gian gần đây nhưng dòng vốn qua các quỹ ETF vẫn được kỳ vọng sẽ dẫn dắt khối ngoại trở lại TTCK Việt Nam. Theo nhiều đánh giá, ETF đang là xu hướng toàn cầu và mang tính dài hạn. Sự bùng nổ của các quỹ ETF góp phần không nhỏ kéo nhà đầu tư nước ngoài đến với chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là dòng vốn từ khu vực Châu Á.