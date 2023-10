Thanh Long Bay - Sống chuẩn an cư tại đô thị biển "all in one"

Bình Thuận - ngoại ô mới của TP.HCM



Hấp lực lớn nhất của Bình Thuận phải kể đến bộ ba: cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, sân bay Phan Thiết, sân bay Quốc tế Long Thành. Sự phát triển của các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của tỉnh ven biển này. Tháng 4/2023, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết chính thức thông xe đã rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. HCM đi Bình Thuận chỉ còn 2 tiếng. Các tuyến cao tốc không chỉ kéo Bình Thuận đến gần hơn với TP. HCM mà còn gia tăng kết nối, tương tác vùng giữa Bình Thuận với các tỉnh thành xung quanh như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu hay mở rộng ra Nha Trang, Khánh Hòa, khu vực miền Trung - Tây Nguyên...

Một yếu tố quan trọng khác giúp thay đổi Bình Thuận đó là sự gia tăng nhanh chóng của các khu công nghiệp lớn. Nửa đầu năm 2023, doanh thu của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tại Bình Thuận ước đạt 4.050 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận có 9 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.003 ha.

Thu hút hàng trăm nghìn chuyên gia, lao động tay nghề cao đến sinh sống và làm việc nhưng do đặc thù của một tỉnh thành ven biển có lịch sử phát triển lâu đời, Bình Thuận lúc này còn đang thiếu hụt nguồn cung các khu đô thị, khu dân cư được quy hoạch bài bản, có đầy đủ công năng để đáp ứng nhu cầu nhà ở của lực lượng đông đảo này.

Các khu đô thị biển đa tiện ích được yêu thích trước làn sóng dịch chuyển sang các đô thị vệ tinh của TP. HCM

Chưa kể, với khoảng cách di chuyển chỉ 2 tiếng đồng hồ, Bình Thuận đang trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ khi tìm kiếm điểm an cư. Chỉ tính riêng trong năm 2021, có đến 53% nhân lực tri thức Việt làm việc tự do, không giới hạn khoảng cách không gian, thời gian. Đây cũng là những đối tượng có nhu cầu cao về chất lượng không gian sống khi thời gian làm việc, sáng tạo, nghỉ ngơi tại nhà nhiều hơn thời gian công sở.

Vì vậy, những tỉnh thành ven biển như Bình Thuận - vừa gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn giữ kết nối với trung tâm thành phố và những khu vực khác nhanh chóng lọt vào tầm ngắm.

Tiên phong xu hướng sống phố bên biển

Bên Vịnh Hòn Lan (Kê Gà, Bình Thuận) Thanh Long Bay mang tầm vóc của một thành phố thu nhỏ với quy mô lên đến 90 ha, có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống chất lượng bên cạnh bờ biển. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển hóa mục đích của những căn nhà bên biển từ Second Home nghỉ dưỡng sang First Home an cư.

Thanh Long Bay đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư – làm việc – đầu tư

Thống kê tại Bình Thuận có gần 70 dự án BĐS đã và đang triển khai, hàng trăm khu du lịch – resort đang hoạt động. Tuy nhiên để có quy mô đủ lớn và tích hợp đẩy đủ chức năng vừa du lịch nghỉ dưỡng vừa đô thị thì chỉ một vài dự án. Do đó, trong xu hướng tìm kiếm nhà ở ngoại ô ở phố biển Bình Thuận thì Thanh Long Bay là sự chọn lựa hàng đầu bởi ngoài hệ thống tiện ích đầy đủ, Thanh Long Bay là một trong những dự án duy nhất có quy hoạch đa dạng sản phẩm bao gồm nhà phố, căn hộ, khách sạn, shop-tel, biệt thự nghỉ dưỡng…

Chính tính chất "đô thị" giúp Thanh Long Bay mang tầm vóc của thành phố thu nhỏ, hợp nhất nhóm tính năng du lịch (nghỉ dưỡng – giải trí – thương mại – thể thao biển lên tới 1000 tiện ích) dành cho du khách và nhóm tính năng ở lâu dài dành cho cư dân. Hệ sinh thái phục vụ sinh hoạt của cư dân bao gồm trường học, trung tâm chăm sóc sức khỏe, siêu thị, shophouse, chợ đêm… mà một tổ hợp du lịch thuần túy không có.

Bên cạnh đó, Thanh Long Bay còn mang đến cuộc sống khoẻ mạnh về cả thân - tâm - trí với thiên nhiên trong lành bao bọc và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, tầm nhìn rộng mở cùng 2km mặt tiền đường bờ biển đẹp Top 10 châu Á.

Mer Vista Casilla - căn nhà bên biển đáp ứng đa nhu cầu

Vừa được ra mắt trong năm nay, phân khu Mer Vista Casilla tại Thanh Long Bay đã bắt kịp làn sóng an cư đang hình thành tại Bình Thuận, mang đến cơ hội sở hữu căn nhà bên biển dành cho tất cả mọi người.

Căn hộ được thiết kế tỉ mỉ trong từng chi tiết, giúp tối ưu không gian và mang đến trải nghiệm sống khác biệt. Kiến trúc hiện đại với các khoảng mở thông thoáng trong từng ngôi nhà, giúp gia chủ chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, tận hưởng ánh sáng và gió tươi tự nhiên từ mọi ngóc ngách. Kết hợp với hành lang đơn lập độc đáo giúp gia tăng khoảng trống, tạo luồng không khí đối lưu và đảm bảo riêng tư tuyệt đối.

Trải nghiệm sống cao cấp tại căn hộ bên bờ biển Mer Vista Casilla

Với mật độ xây dựng chỉ 35,5%, phần lớn diện tích còn lại quy hoạch hệ tiện ích phong phú giữa lõi trung tâm như hồ bơi nghỉ dưỡng, khu vườn Nhật, vườn thư giãn, khu BBQ khu vui chơi dành cho trẻ em, sân tennis, sân bóng rổ... cùng hệ sinh thái cây cỏ đa tầng tạo nên khu vườn xanh mướt, đáp ứng mọi nhu cầu cho các cư dân, dù là trẻ em, người trẻ hay người lớn tuổi.

Với mức giá hợp lý và chính sách thanh toán thảnh thơi, Mer Vista Casilla là khu căn hộ đáp ứng đúng nhu cầu của đa số những người dân thành phố như một căn nhà đơn thuần mà còn là một khoản đầu tư cho chất lượng cuộc sống, hướng đến các tiêu chuẩn khác biệt, lành mạnh và cân bằng cho tất cả các thành viên trong gia đình; giải quyết áp lực nhà ở, nỗi lo sức khỏe khi sống trong trung tâm thành phố ngột ngạt, ô nhiễm.

