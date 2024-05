Thanh long tăng giá, nhà vườn ngày đêm canh giữ cây

Ở thời điểm này, nhà vườn tại huyện Chợ Gạo thu hoạch vườn cây thanh long trái vụ loại ruột đỏ bán được từ mức 27.000 đồng/kg đến trên 40.000 đồng/kg (tùy loại), thu lãi to. Ngoài việc tích cực chăm sóc, phun tưới nước, xịt thuốc để cây tươi tốt cho năng suất cao, nhà vườn hiện nay phải ngày đêm canh giữ vườn phòng trộm đột nhập cắt trái cây này. Thực tế cho thấy, khi trái thanh long giá cao đã có không ít chủ vườn bị mất trộm khi trái chín.

Vào mùa nắng trái thanh long tại tỉnh Tiền Giang sốt giá

Ông Trần Văn Ích, nông dân tại ấp Long Thạnh, xã Quơn Long bức xúc: “Hiện nay, tôi đã thu hoạch xong rồi, chuẩn bị thu hoạch hàng mùa sắp tới. Giá nay trái thanh long ruột trắng trên 15.000 đồng/kg còn thanh long ruột đỏ giá trên 27.000 đồng/kg. Giá này người dân có lãi trên 10.000 đồng/kg.

Bị trộm trái thanh long đã rồi đến trộm mô tơ nữa, nhà xa nên tôi xây chòi bằng tường, cửa sắt để một chiếc mô tơ với ông bạn ở gần đó gửi một cái nữa, rồi trộm đập cửa lấy 2 cái mô tơ. Giữ trộm thì bây giờ khi thanh long chín mình giăng mùng trong đám thanh long giữ, còn gần nhà thì đi ra vô thăm sáng đêm”.

Nhà vườn huyện Chợ Gạo luôn có mặt trong vườn thanh long

Còn ông Trần Văn Lập, nhà vườn xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo cũng đã bị trộm vào vườn hái trái thanh long chia sẻ: “Thanh long giá quá cao nên bị mất trộm, bản thân tôi cũng bị mà. Mình không giữ thì trộm vào cắt, cắt ban đêm có, ban ngày cũng có.

Chỉ cần vắng là trộm vào vườn cắt vài sọt cũng có tiền, với giá này đem lại khó bán trên 30 nghìn đồng/kg, muốn bán thì bán chứ. Ban ngày thì ít, ban đêm phải giữ 100%, tôi thấy nếu được công an tuần tra thì rất tốt nhưng mà rất khó là công an chỉ tuần tra theo lộ thôi còn các vườn ở trong đồng sâu thì ai vô đó, không lẽ công an đi giữ vườn cho mình, rất khó”.

Vào giai đoạn trái chín, chủ vườn mắc võng canh giữ bọn trộm hái trái thanh long

Các vườn xa nhà, nông dân làm chòi canh giữ trái thanh long.

Ở thời điểm này nhà vườn luôn túc trực bơm trữ nước và bảo vệ vườn cây.

Các đối tượng cắt trộm trái thanh long hay các dụng cụ của nhà vườn chỉ là trộm vặt, thường canh chủ vườn vắng mặt hay vào đêm tối lén lút vào trộm rất khó phát hiện. Do đó, trước mắt nhà vườn cần có ý thức tự bảo vệ vườn cây, bảo vệ tài sản, tích cực trực canh khi vườn cây trái chín, chuẩn bị thu hoạch, nêu cao tinh thần cảnh giác trước các đối tượng xấu có nguy cơ trộm cắp tài sản.

Cùng với đó, các ngành đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng chậm tiến, nguy cơ vi phạm pháp luật.