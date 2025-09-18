Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thanh niên 2001 mất 600 triệu vì web cung cấp gái đẹp thế nào?

18-09-2025 - 09:32 AM | Kinh tế số

Khi phát hiện mình bị lừa, nạn nhân lập tức đến công an trình báo.

Công an TP Hà Nội vừa tiếp nhận trình báo về vụ việc một nam thanh niên bị lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng thông qua trang web hẹn hò trá hình.

Cụ thể vào ngày 3/9/2025, Công an phường Xuân Phương tiếp nhận đơn trình báo cho biết anh N. (SN 2001, trú tại Nghệ An, hiện sinh sống tại Hà Nội) tố giác bị lừa đảo. Theo anh N., trong quá trình lên mạng, anh đăng ký thành viên trên một website cung cấp gái đẹp.

Sau đó, các đối tượng tự xưng là “nhân viên” đã dụ dỗ anh tham gia làm nhiệm vụ với lời hứa nhận ưu đãi, hoa hồng. Tin tưởng, anh N. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do nhóm này cung cấp, tổng cộng gần 600 triệu đồng.

Khi phát hiện mình bị lừa, nạn nhân lập tức đến công an trình báo. Vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý, xác minh và truy tìm các đối tượng liên quan.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Không tham gia vào các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất “đồi trụy" trên không gian mạng.

- Cẩn trọng với yêu cầu mở tài khoản, kích hoạt thẻ thành viên và nhận hoa hồng hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc.

- Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Coi chừng mất tiền triệu: 7 trường hợp người dân phải đăng kí thường trú năm 2025

Theo Trang Anh

