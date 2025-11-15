Thanh niên sinh năm 2006 bị bắt sau khi được chuyển khoản 1 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành bắt khẩn cấp Lê Minh Nghĩa (sinh năm 2006), cư trú tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Minh Nghĩa sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Lê Minh Nghĩa" để đăng quảng cáo các thông tin liên quan đến trò chơi có thưởng. Khi có người liên hệ nhờ hướng dẫn hình thức và cách thức tham gia, Nghĩa chuyển sang sử dụng các ứng dụng Zalo hoặc Telegram để nhắn tin, hướng dẫn nạn nhân truy cập vào trang mạng "Hay88" do chính đối tượng tạo lập nhằm đăng ký tài khoản và tham gia chơi.

Thời gian đầu, đối tượng cố tình cung cấp các con số để nạn nhân chơi thử và trúng thưởng, tạo lòng tin. Sau khi quan sát thấy nạn nhân đã tin tưởng, Nghĩa yêu cầu nạn nhân nộp số tiền lớn với lời hứa hẹn "cơ hội duy nhất chỉ có trong ngày hôm nay", thậm chí khẳng định rằng nếu nộp 1 tỷ đồng thì sẽ trúng 10 tỷ đồng. Khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, xóa tài khoản Zalo và Telegram, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Với thủ đoạn này, ngày 21 tháng 10 năm 2025, Nghĩa đã lừa và chiếm đoạt của ông Trần Văn Đ. (sinh năm 1961, cư trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) số tiền 1 tỷ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét và làm rõ đối tượng gây án.

Bằng các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Nghĩa là nghi phạm. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng triệu tập đối tượng để làm việc. Tại cơ quan Công an, Lê Minh Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những ai là bị hại theo phương thức lừa đảo tương tự nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh và điều tra.

