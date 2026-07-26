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Thanh niên SN 2005 chuyển khoản thành công 55 triệu đồng liền báo công an ngay, cơ quan chức năng mời Nguyễn Thị Nhàn ở Hà Nội tới làm việc

| | Sống

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an địa phương đã hỗ trợ công dân xác minh về số tiền lớn.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Công an xã Phượng Dực vừa hỗ trợ một công dân nhận lại tài sản do chuyển khoản nhầm, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Cụ thể, công an xã Phượng Dực tiếp nhận trình báo của anh Trần Đức Long (SN 2005, trú tại thôn An Thắng, xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội) về việc chuyển nhầm hơn 55 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của người lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phượng Dực đã khẩn trương xác minh, xác định chủ tài khoản là chị Nguyễn Thị Nhàn, hiện đang cư trú trên địa bàn xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội.

Khi được liên hệ, làm việc, chị Nguyễn Thị Nhàn xác nhận tài khoản ngân hàng trên là của mình. Sau khi liên hệ với ngân hàng để kiểm tra, chị xác định tài khoản đã nhận được số tiền do người khác chuyển nhầm và chủ động trình báo Công an xã Phượng Dực để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Ngày 22/7/2026, Công an xã Phượng Dực đã mời anh Trần Đức Long và chị Nguyễn Thị Nhàn đến trụ sở để làm việc. Trước sự chứng kiến của cán bộ Công an, chị Nguyễn Thị Nhàn đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 55 triệu đồng cho anh Trần Đức Long.

Công an xã Phượng Dực hỗ trợ công dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm

Qua vụ việc, CATP khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp chuyển khoản nhầm hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

﻿Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội

Thanh niên SN 2005 chuyển khoản thành công 55 triệu đồng liền báo công an ngay, cơ quan chức năng mời Nguyễn Thị Nhàn ở Hà Nội tới làm việc - Ảnh 2.Vừa chuyển khoản thành công 185.446.800 đồng, Lương Thị Thúy SN 1981 lập tức báo công an điều tra, 1 thanh niên SN 2002 có liên quan

Cả người chuyển khoản và người nhận số tiền lạ đều ngay lập tức báo công an để rà soát, xác minh thông tin.

Minh Ánh

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