Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc: Cửa thang máy mở dù thang chưa đến, một người rơi xuống tử vong

| | Sống

Nạn nhân rơi xuống khoảng trống bên dưới ở độ cao khoảng 7 mét.

Vụ tai nạn tử vong đã xảy ra tại một bệnh viện ở Gimhae, Hàn Quốc khi một nhân viên ngoài 60 tuổi rơi xuống hố thang máy trong lúc cố gắng đưa xe đẩy vào thang máy chuyên dụng chở bát đĩa.

Vào khoảng 12 giờ 54 phút trưa ngày 24, tại một bệnh viện ở phường Jangyu, thành phố Gimhae, người nhân viên ngoài 60 tuổi A, sau khi thu gom bát đĩa và định đưa xe đẩy vào thang máy chuyên dùng chở bát đĩa, đã bị rơi xuống phía dưới hố thang máy.

Theo kết quả điều tra, dù lúc đó thang máy chưa tới nơi nhưng vì lý do chưa rõ nguyên nhân, cửa thang máy ở tầng 3 nơi người này đứng đã bị mở ra. Nhân viên nhà ăn A đã không chú ý kiểm tra và đẩy chiếc xe vào, dẫn đến bị rơi xuống khoảng trống bên dưới ở độ cao khoảng 7 mét.

Ảnh minh hoạ

Nhận được tin báo từ đồng nghiệp vào khoảng 1 giờ 6 phút chiều, lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và phát hiện người này trong tình trạng ngưng tim.

Người này nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng đã tử vong vào khoảng 1 giờ 50 phút chiều cùng ngày.

Cảnh sát hiện đang làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn, bao gồm lý do tại sao cửa thang máy lại mở ra, đồng thời xem xét khả năng áp dụng Luật xử phạt tai nạn nghiêm trọng đối với bệnh viện này.

Người đàn ông từ chối trả phí thang máy vì sống ở tầng 1, bị công ty BĐS kiện vẫn khẳng định: “Không dùng thì không trả”

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
thang máy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học đang đặc biệt khát nhân lực, AI càng phát triển lại càng hot: Từ 2026 sinh viên có thể nhận học bổng tới 55 triệu đồng/năm

Ngành học đang đặc biệt khát nhân lực, AI càng phát triển lại càng hot: Từ 2026 sinh viên có thể nhận học bổng tới 55 triệu đồng/năm Nổi bật

Thông tin quan trọng trên VNeID, tất cả người dân cần biết

Thông tin quan trọng trên VNeID, tất cả người dân cần biết Nổi bật

Đã tìm ra 5 "kẻ thù" của ung thư gan: Toàn thực phẩm quen thuộc, chợ Việt không lo thiếu

Đã tìm ra 5 "kẻ thù" của ung thư gan: Toàn thực phẩm quen thuộc, chợ Việt không lo thiếu

08:23 , 26/07/2026
Nữ PGS người Việt dạy AI ở ĐH top đầu TQ: Sinh viên Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực cạnh tranh quốc tế

Nữ PGS người Việt dạy AI ở ĐH top đầu TQ: Sinh viên Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực cạnh tranh quốc tế

07:51 , 26/07/2026
Bác sĩ nói thẳng: 1 người có khả năng sống thọ hay không chỉ làm duy nhất động tác này là "lộ" hết

Bác sĩ nói thẳng: 1 người có khả năng sống thọ hay không chỉ làm duy nhất động tác này là "lộ" hết

07:27 , 26/07/2026
5 loại cá giá rẻ mà tốt bậc nhất, đi chợ rất nên mua

5 loại cá giá rẻ mà tốt bậc nhất, đi chợ rất nên mua

07:22 , 26/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên