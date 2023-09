"Thánh phá hoại" làng công nghệ: Sáng tạo nhưng phải bền, tôi sẽ drop-test tất cả các sản phẩm tại Better Choice Awards

Nếu bạn là một người yêu công nghệ, hay xem các video clip đánh giá sản phẩm công nghệ nổi bật tại Việt Nam thì chắc chắn sẽ cảm thấy quen thuộc với cái tên Hải Triều tới từ kênh AnhEm TV. Hải Triều là một trong những gương mặt đình đám trong làng công nghệ, bên cạnh các video đánh giá sản phẩm công tâm thì anh còn nổi tiếng với độ “phá hoại” bởi Hải Triều luôn muốn thử độ bền các sản phẩm công nghệ, tạo nên sự khác biệt và chất riêng cho bản thân.

Tại Better Choice Awards (BCA) - Giải thưởng tôn vinh các sản phẩm sáng tạo do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Công ty VCCorp phối hợp tổ chức, các sản phẩm đạt đúng tiêu chí “Sáng Tạo” sẽ được chấm điểm bởi Hội đồng thẩm định chung khảo, tiếp nhận các ý kiến từ khán giả để đưa ra quyết định trao giải cuối cùng. “Sáng Tạo” là một tiêu chí quan trọng để đánh giá một sản phẩm nằm trong diện đề cử của Better Choice Awards.

Khi được hỏi về giải thưởng Better Choice Awards, Hải Triều đã cực kỳ hào hứng bởi sự sáng tạo là không ngừng, liên tục đổi mới là một điểm khác biệt vượt xa khuôn khổ sẵn có, tuy nhiên anh muốn có thêm tiêu chí “Bền Bỉ” song song với tiêu chí “Sáng Tạo” mà ban tổ chức đề ra.

"Sự sáng tạo là một ưu điểm vô cùng thực tế và nên được ứng dụng mỗi ngày. Chẳng phải tất cả các sản phẩm sáng tạo đều thu hút người dùng bằng cách vượt xa khỏi những giới hạn hiện có đúng không? Chúng ta cần suy nghĩ “outside the box” để tìm kiếm cơ hội và khám phá những điều mới mẻ, nhằm mở rộng tầm nhìn và phá vỡ giới hạn của chính mình", Hải Triều đã chia sẻ về mục tiêu của giải thưởng Better Choice Awards.

“Với mong muốn thử thách bản thân, tôi đã đặt ra một mục tiêu là sẽ “droptest” tất cả các sản phẩm tại Better Choice Awards. Thực tế điều này không chỉ đơn giản là thỏa mãn đam mê của tôi, mà là để kiểm chứng tính bền bỉ của bất cứ sản phẩm nào được đề cử. Bên cạnh sự sáng tạo, tôi nghĩ “Bền Bỉ” cũng nên là một tiêu chí mà ban tổ chức nên cân nhắc. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ cần một sản phẩm sáng tạo, tốt hay đáp ứng được nhu cầu sử dụng, mà còn quan tâm tới tính bền bỉ, tính hao mòn theo thời gian, bởi không phải ai cũng có điều kiện mỗi năm nâng cấp một lần”, Hải Triều nhận định về tiêu chí Bền bỉ nên có.

Quả thật, tính bền bỉ của một sản phẩm công nghệ nói riêng và sản phẩm tiêu dùng nói chung là một trong những tiêu chí quan trọng để người dùng cuối cân nhắc trước khi lựa chọn nâng cấp lên đời. Một sản phẩm tốt không chỉ phụ thuộc vào tiêu chí "Sáng Tạo", mà còn phải thỏa mãn tiêu chí "Bền Bỉ". Tính bền bỉ của một sản phẩm đo đạc khả năng của nó duy trì hiệu suất và tính năng qua thời gian. Điều này đặc biệt quan trọng trong thế giới công nghệ ngày nay, khi người tiêu dùng muốn đảm bảo rằng họ đầu tư vào những sản phẩm có khả năng sử dụng lâu dài, đáng giá tiền bỏ ra.

Hải Triều không chỉ nêu lên tầm quan trọng của tính "Bền Bỉ" trong các sản phẩm công nghệ, mà còn nhấn mạnh rằng Better Choice Awards là một nền tảng tuyệt vời để đánh giá và tôn vinh sự sáng tạo đổi mới của các sản phẩm công nghệ.

Better Choice Awards không chỉ dựa vào sự đánh giá của các chuyên gia mà còn lắng nghe ý kiến của cộng đồng người tiêu dùng. Điều này thể hiện sự minh bạch và tôn trọng người tiêu dùng, người sử dụng cuối cùng của các sản phẩm công nghệ.

“Tôi hoan nghênh việc Better Choice Awards đã tạo ra một sân chơi vô cùng độc đáo và hấp dẫn trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, với mục tiêu tìm ra những sản phẩm có tính sáng tạo đột phá nhất. Như một người đam mê công nghệ, tôi luôn háo hức khám phá các sản phẩm đầy sáng tạo, để trải nghiệm những công nghệ mới và những thách thức mới, để hiểu rõ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ ngày từng ngày. Better Choice Awards một phần nào đó giúp đưa những sản phẩm đầy sáng tạo này đến gần hơn với đông đảo người dùng”, Hải Triều khẳng định Better Choice Awards là một sân chơi thú vị trên thị trường công nghệ.

Giá trị Đổi mới sáng tạo của Better Choice Awards đến từ hệ thống giải thưởng độc đáo, khi không chia sản phẩm theo phân khúc mà đi trực tiếp vào nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Đúng như tên gọi, Better Choice Awards không đi tìm sản phẩm được đánh giá là “tốt nhất” chia theo hạng mục sản phẩm mà thay vào đó, gợi ý cho người tiêu dùng những lựa chọn nâng cấp “tốt hơn” những gì họ đang có, theo đúng mục đích và nhu cầu của từng tệp khách hàng riêng biệt.

Dự kiến Gala trao giải Better Choice Awards 2023, nơi vinh danh các hạng mục giải thưởng nói trên sẽ diễn ra vào tối ngày 29/10/2023 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Hòa Lạc, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2023.