Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc mở rộng QL13, Thuận An hưởng lợi lớn

Ưu tiên mở rộng QL13

Với những chính sách đột phá từ Nghị quyết 98, nhiều công trình hạ tầng quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh đã được đẩy nhanh triển khai, đơn cử như công trình mở rộng QL13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương). Tuyến sẽ được mở rộng lên 53 - 60m, quy mô 6 - 8 làn xe với tổng vốn đầu tư khoảng 13.851 tỷ đồng. Công trình dự kiến khởi công năm 2025 và hoàn thành năm 2028.

Dự án hiện đang trong bước báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt trong Quyết định số 572/QĐ-SGTVT ngày 25/04/2024. Sở sẽ chi hơn 3,7 tỷ đồng cho 4 gói thầu thuộc dự án này.

Trước đó, ngay sau khi Nghị quyết 98 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2023, Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục nghiên cứu triển khai, thông qua nhiều kế hoạch, quyết định,… để đưa dự án vào thực thi. Vào tháng 9/2023, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương đầu tư mở rộng QL13 theo hình thức BOT. Ngày 01/12/2023, Quyết định số 5619/QĐ-UBND liệt kê 5 dự án được tập trung đầu tư với tổng mức vốn hơn 37.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án mở rộng QL13 ưu tiên đầu danh mục.

Cũng theo đại diện Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ thị phải làm chặt chẽ, nhanh và hiệu quả theo đúng quy định để đẩy nhanh thủ tục đầu tư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các sở, ngành cùng họp bàn, làm ngày làm đêm để đưa dự án sớm về đích.

Làm thêm đường trên cao kết nối vào QL13

Nhằm kết nối đồng bộ với dự án mở rộng QL13, Sở GTVT cũng chuyển việc mở rộng hai tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh thành đường trên cao với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thêm hướng kết nối với QL13 từ trên cao, thẳng tiến tới Bình Dương (Nguồn ảnh: Tuổi trẻ)

Trong đó, công trình nâng cấp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh tới chân cầu Bình Triệu. Mặt đường được mở rộng lên 30m và xây nút giao Đài liệt sĩ theo phương án đảo vòng xoay kết hợp hầm chui. Tuyến Đinh Bộ Lĩnh, dự kiến được nâng cấp từ nút giao Phạm Văn Đồng đến Điện Biên Phủ lên 25m và xây mới cầu Bình Triệu quy mô 6 làn xe.

Đây là dự án trọng điểm trong số 88 dự án hạ tầng được Sở GTVT trình UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch đầu tư từ nay đến năm 2030. Khi có trục đường trên cao dọc QL13, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, giao thông cửa ngõ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương sẽ càng thêm thuận tiện và thông thoáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khi Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc nâng cấp, mở rộng QL13 thì ở "thủ phủ công nghiệp" Bình Dương, QL13 đã được triển khai mở rộng lên 8 làn xe từ năm 2022 để đáp ứng nhu cầu nâng cấp hạ tầng theo kịp mức độ phát triển của TP.Thuận An và cả tỉnh. Hiện tại, một số phân đoạn đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Song song với việc tiếp tục hoàn thành toàn công trình, Sở Xây dựng tỉnh cũng đang tiến hành trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan hai bên tuyến đường nhằm tôn tạo mỹ quan đô thị.

Bất động sản Thuận An hưởng lợi lớn

Các chuyên gia nhận định, với việc Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng QL13, khu vực cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương trong vòng bán kính 5km, đặc biệt là TP.Thuận An với lợi thế kề sát bên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trực tiếp hưởng lợi lớn. Bất động sản dọc theo trục QL13 từ Thành phố Hồ Chí Minh lên đến khu vực cửa ngõ thuộc TP.Thuận An càng có lợi thế "ghi điểm" nhờ giao thông nhanh chóng. Cụ thể, từ cổng chào tỉnh Bình Dương đến ngã tư Hàng Xanh (Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) với lộ trình gần 10km có thể được di chuyển chỉ trong 15 phút, nhanh hơn cả khi đi từ nhiều khu vực khác của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đón đầu sức bật của hạ tầng, nhiều chủ đầu tư lớn như Sembcorp, Lê Phong, Coteccons,… đã hướng đến TP.Thuận An và chọn khu vực dọc trục QL13 để phát triển các dự án bất động sản, đặc biệt là căn hộ cao cấp với tỷ lệ thanh khoản khả quan. Với vị trí "sát vách" Thành phố Hồ Chí Minh và được xem là "thành phố tâm điểm giữa những thành phố", Thuận An đang tập trung hàng loạt công trình tiện ích thương mại, tài chính, dịch vụ quốc tế trên trục QL13.

Từ những dự án dọc trục QL13 ở TP. Thuận An di chuyển về ngã Tư Hàng Xanh chỉ mất 15 phút, nhanh hơn cả khi đi từ nhiều khu vực khác của Thành phố Hồ Chí Minh (Nguồn ảnh: Dũng Trần)

Không chỉ chia sẻ nguồn cung ngày càng ít ỏi tại Thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ cao cấp tại TP.Thuận An chứng tỏ sức hút riêng bởi nhiều lợi thế như kết nối giao thông dễ dàng, tiện ích vượt trội, chuẩn sống ngày càng được nâng cao và đồng bộ, mức giá vẫn rất hợp lý so với Thành phố Hồ Chí Minh,… Đặc biệt, những dự án được đầu tư bài bản, minh bạch pháp lý và đảm bảo tiến độ thi công càng là tâm điểm trên thị trường.



Với vị trí mặt tiền QL13, từ The Emerald 68 chỉ mất 5 - 10 phút để đến hệ thống tiện ích quốc tế xung quanh tại TP.Thuận An, 15 - 20 phút di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất hoặc ngã tư Hàng Xanh (Thành phố Hồ Chí Minh). Dự án đang trong quá trình thi công, dự kiến bàn giao cho cư dân từ Quý 3/2026.