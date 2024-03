Thành phố miền Trung được vinh danh "tốt nhất châu Á", rộng chưa tới 100km2, được UNESCO công nhận

Những điểm đến Việt Nam ngày càng thể hiện được sức hút với du khách nước ngoài, trở nên nổi bật hơn trên bản đồ du lịch quốc tế. Minh chứng rõ ràng nhất là lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam ngày càng tăng lên rõ rệt, đặc biệt là sự góp mặt của những vị khách nổi tiếng. Hay nhiều lần, những đại diện Việt Nam được vinh danh tại các giải thưởng du lịch uy tín trên thế giới.



Mới đây nhất, vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" đến từ các quốc gia cùng khu vực như Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Ấn Độ... một cái tên địa phương Việt Nam đã được vinh danh tại hạng mục "Điểm đến nghỉ dưỡng dành cho doanh nghiệp tốt nhất châu Á năm 2023". Hạng mục nằm trong khuôn khổ giải thưởng World MICE Awards vừa được tổ chức tại Đức.

Thành phố được vinh danh thực chất được mệnh danh là một đô thị cổ thuộc miền Trung nước ta. Điểm đến này cũng vốn đã rất quen thuộc với du khách cả trong và ngoài nước. Dù có diện tích chưa tới 100km2, cụ thể là 60km2, song mỗi năm, nơi này đón tới hàng triệu khách du lịch. Đó chính là Hội An, thuộc tỉnh Quảng Nam.

Ảnh Asia Paths

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Hội An được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế uy tín, hay được nhiều chuyên trang đánh giá cao. Có thể kể đến như được nhắc tới trong danh sách "Top 10 thành phố châu Á năm 2018", "Những thành phố tuyệt vời nhất thế giớï năm 2019", "50 địa điểm tuyệt nhất để du lịch năm 2019" được đưa ra bởi Travel Leiruse.

Năm 2022, Hội An cũng vinh dự được xướng tên tại giải thưởng được mệnh danh là "Oscar của ngành du lịch". Đó là Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards). Cái tên Hội An đã được hô vang ở hạng mục "Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á".

Hoạt động mua bán tấp nập ở Hội An xưa kia (Ảnh Hoi An Heritage)

Nét đẹp yên bình của Hội An ngày nay (Ảnh Travel Agency Vietnam)

Như đã nói ở trên, có diện tích toàn thành phố chỉ vỏn vẹn 60km2 song Hội An lại mang những nét đẹp rất riêng mà không nơi nào khác có được. Trước kia, với vị trí địa lý nằm bên bờ con sông lớn nhất tỉnh, thành phố từng là nút giao quan trọng trong giao thương đường thủy, là nơi có thương cảng tấp nập người mua kẻ bán. Ngày nay, Hội An lại sở hữu những thắng cảnh đẹp như những bãi biển trong xanh với bờ cắt trắng, một đoạn của sông Thu Bồn trôi êm đềm trong thành phố hay những ngôi nhà sơn vàng mái ngói truyền thống rất đặc trưng.

Cũng chính bởi những nét đẹp trong cả quá khứ và hiện tại ấy, tháng 12 năm 1999, UNESCO chính thức ra quyết định công nhận phố cổ Hội An là Di tích Văn hóa thế giới.

Đến Hội An, nhiều du khách nhận xét họ yêu thích không khí yên bình, nếp sống chậm rãi, không quá xô bồ, ồn ào ở đây. Không có những trung tâm thương mại sầm uất hay những khu vui chơi giải trí với loạt trò chơi cảm giác mạnh, đô thị cổ thu hút du khách chỉ bằng những trải nghiệm rất nhẹ nhàng, "rất Hội An". Có lẽ chính bởi những điều này, Hội An trở thành điểm đến nghỉ dưỡng phù hợp với các doanh nghiệp hay các gia đình, nhóm bạn, cặp đôi hay cá nhân.



Nét đẹp yên bình một góc Hội An (Ảnh Phong Nha Explorer)

Dưới đây là những trải nghiệm mang nét đặc trưng của đô thị cổ Hội An, được nhiều du khách lựa chọn và đánh giá cao trên TripAdvisors.

1. Đi thuyền ngắm cảnh trên sông

Một đoạn của sông Thu Bồn chảy len lỏi vào phố Hội, nằm ngay sát bên những con đường của Hội An. Người dân thường gọi đây là sông Hoài. Không chỉ vãn cảnh dọc bờ sông, du khách có có thể trải nghiệm đi thuyền trên sông và thả những chiếc đèn hoa đăng giấy.

Trải nghiệm này du khách có thể tham gia từ khoảng 3 giờ chiều trở đi, với mức giá 100.000 - 150.000/thuyền 4-5 người cho 30 phút. Du khách Thanh Tâm đến từ Hà Nội nhận xét: "Dù chỉ là ngồi thuyền không làm gì, nhưng cảm giác được thả trôi lững lờ trong khí trời trong lành ở Hội An, ngắm nhìn mọi người bên đường hay nhìn mặt trời dần lặn, thật sự rất yên bình".

Ảnh Du lịch Phước Thành

2. Tham quan rừng dừa Bảy Mẫu

Cách phố cổ không xa, chỉ khoảng 3km, là rừng dừa Bảy Mẫu. Đây cũng là một trong những điểm đến mang nét rất riêng của Hội An. Rừng dừa còn có tên gọi khác là rừng dừa Cẩm Thanh, đưa du khách len lỏi qua rừng dừa sông nước rộng lớn bạt ngàn trên những con thuyền thúng dân dã.

Cái tên Bảy Mẫu bắt nguồn từ diện tích trước kia của rừng dừa. Cụ thể, lúc mới được hình thành, cách đây khoảng 200 năm, diện tích rừng chỉ khoảng 7ha (7 mẫu theo cách gọi của người miền Trung). Chính bởi vậy, người ta gọi luôn đây là "Rừng dừa Bảy Mẫu". Sau này, diện tích rừng đã được mở rộng hơn nhiều, lên tới 100ha, trải dài trên địa bàn nhiều thôn trong vùng.

Những người lái thuyền hay phục vụ khác tại đây đa phần cũng đều là người bản địa. Bởi vậy, trong suốt hành trình của mình, du khách sẽ có thêm cơ hội được lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, văn hóa của mảnh đất này. Chỉ cần bỏ ra chi phí cho vé vào cổng là 30.000 đồng/người lớn, 10.000 đồng/trẻ em và thêm 200.000 thuyền thùng/2-3 người, du khách đã có thể lênh đênh trên chiếc thuyền thúng, tham quan toàn bộ rừng dừng trong vòng 60-90 phút.

Ảnh Đất Việt Tour

Đặc sản múa thúng ở Rừng dừa Bảy Mẫu (Ảnh Tuấn Dũng Travel)

Ngoài ra, trong suốt hành trình, du khách còn có thể thưởng thức những màn biểu diễn của người bản địa như quăng lưới tạo hình, múa thúng hay săn cua...



3. Đạp xe, tản bộ quanh phố cổ

Hoạt động mà hầu như mọi du khách khi đến Hội An cũng đều làm, đó đơn giản chỉ là đạp xe hoặc tản bộ quanh phố cổ. Phố cổ Hội An nổi tiếng với những con đường nhựa nhỏ, len lỏi quanh những dãy nhà màu vàng mái ngói truyền thống. Khi đêm xuống, khung cảnh sẽ còn trở nên lãng mạn hơn nữa với ánh sáng lấp lánh của hàng trăm chiếc đèn lồng được treo khắp các con đường hay tại các cửa hàng, ngôi nhà xung quanh.

Để giữ gìn tốt nhất vẻ đẹp lãng mạn này của phố cổ, ở khu vực trung tâm, du khách chỉ có thể đi bộ hoặc đạp xe. Xe máy hay ô tô đều bị cấm trong khung giờ nhất định của phố cổ. Tuy nhiên cũng chính đạp xe hay đi bộ chầm chậm mới có thể giúp du khách cảm nhận được hết vẻ đẹp của đô thị cổ này.

Ảnh Sài Gòn Tiếp Thị

4. Thưởng thức Show "Ký Ức Hội An"

Sau hành trình tham quan, vãn cảnh Hội An, du khách không nên bỏ lỡ một trong những Show diễn thực cảnh hoành tráng và lớn nhất ở Việt Nam, cũng là show diễn giúp hiểu thêm nhiều điều về đô thị cổ từ thuở xa xưa. Show diễn mang tên "Ký Ức Hội An".

Show diễn được thực hiện hoàn toàn ngoài trời tại khu vực mang tên Đảo Ký Ức Hội An, với sự tham gia của hơn 500 diễn viên. 60 phút diễn ra của show diễn là những màn kết hợp hiệu ứng, kỹ xảo âm thanh, ánh sáng và cả sự biểu diễn của các diễn viên, tạo dựng nên những hình ảnh chân thực về một Hội An từ xưa đến nay.

Không chỉ được mãn nhãn với màn trình diễn công phu, hoành tráng, du khách thưởng thức "Ký Ức Hội An" sẽ được hiểu thêm về văn hóa, lịch sửa của đô thị cổ. Theo thông tin trên trang chủ của đơn vị tổ chức, phân phối và bán vé, chương trình được tổ chức vào tối các ngày trong tuần trừ thứ 3, từ 20 giờ. Sức chứa khán giả lên tới gần 2000 khách, mức giá dao động từ 540.000 - hơn 1.000.000 đồng/người lớn và 135.000 - 540.000 đồng/trẻ em.

Ảnh Ký Ức Hội An

5. Thưởng thức ẩm thực địa phương

Cuối cùng, để chuyến đi tới đô thị cổ được trọn vẹn, chắc chắn không thể không kể tới những đặc sản, món ngon đặc trưng của ẩm thực địa phương. Ở Hội An, những món ăn ngon đa phần cũng đều có giá rất bình dân, du khách có thể tùy chọn thưởng thức vào mọi thời điểm trong ngày.

Ví dụ như bữa sáng có thể ăn bánh mỳ, bữa trưa ăn cơm gà, bún mắm, bữa xế chiều, quà vặt thì có nước mót, chè xoa xoa, nem lụi, bánh xèo, bánh bèo, bánh hoa hồng, bữa tối có mì quảng, cao lầu, tráng miệng với tào phớ... Còn với quà mang về, du khách có thể lựa chọn bánh đậu xanh, bánh dừa nướng hay bánh ít lá gai...