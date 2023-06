Thành phố này gánh chịu nắng nóng kỷ lục, 22 triệu dân trải qua điều chưa từng có suốt cả trăm năm qua

Các tỉnh lân cận gồm Hà Bắc và Sơn Đông cũng nằm trong ngưỡng cảnh báo đỏ. Vùng rộng lớn phía bắc và phía đông Trung Quốc cũng trải qua đợt nắng nóng kỷ lục.

Trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của Trung Quốc, màu đỏ biểu thị cho mức độ khắc nghiệt nhất. tiếp theo là màu cam, màu vàng và xanh lam. Cảnh báo đỏ biểu thị nhiệt độ có thể vượt quá 40 độ C trong vòng 24 giờ.

Trước đó, trong ngày 23/6, nhiệt độ ở Bắc Kinh có lúc lên tới 40,3 độ C. Một ngày trước, 20 triệu dân sống tại thủ đô Trung Quốc đã phải nếm trải nắng nóng với nhiệt độ có lúc lên tới 41,1 độ C. Đây cũng là ngày nắng nóng tồi tệ thứ 2 trong lịch sử khí tượng hiện đại ở thủ đô Bắc Kinh.

Với việc nhiệt độ ngày 24/6 được dự báo sẽ trên 40 độ C, Bắc Kinh sẽ xô đổ một kỷ lục. Kể từ khi thiết lập đài quan sát khí tượng năm 1951, Bắc Kinh chưa bao giờ có 2 ngày liên tiếp nhiệt độ trên 40 độ C chứa chưa nói tới ngày thứ 3. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Kinh được ghi nhận ngày 24/7/1999 với nền nhiệt 41,9 độ C. Đây cũng là ngày nóng nhất trong lịch sử Bắc Kinh từng được ghi nhận.

Nắng nóng ở miền bắc Trung Quốc dự kiến sẽ hạ nhiệt vào ngày 26/6 trước khi mạnh trở lại vào cuối tuần.

Tham khảo: Reuters