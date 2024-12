Theo báo cáo của UBND thành phố Sầm Sơn tại Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2025, trong năm 2024, Sầm Sơn đã đón được 8,86 triệu lượt khách, bằng 109,3% so với cùng kỳ, 104,3% so với kế hoạch; phục vụ 17,27 triệu ngày khách, bằng 109,6% so với cùng kỳ, bằng 104,7% so với kế hoạch.

Tổng thu từ khách du lịch của Sầm Sơn - thành phố nhỏ nhất Việt Nam về diện tích - đạt 17.100 tỷ đồng, bằng 140,6% so với cùng kỳ, bằng 108,8% so với kế hoạch. Với nhiều chương trình, chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội được tổ chức trên địa bàn.

Thành phố Sầm Sơn đặt mục tiêu năm 2025 đón được 9,68 triệu lượt khách, phục vụ 19,9 triệu khách; doanh thu từ du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để phát huy hơn nữa những kết quả mà du lịch Sầm Sơn đã đạt được; khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế, góp phần quan trọng cùng ngành Du lịch của tỉnh hoàn thành thắng lợi mục tiêu đón được 16 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 45.500 tỷ đồng trong năm 2025.

UBND thành phố Sầm Sơn cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là quản lý giá, kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch… Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng trọng tâm, trọng điểm; tập trung truyền thông du lịch Sầm Sơn trên các nền tảng số; ứng dụng du lịch thông minh để hỗ trợ du khách trải nghiệm thực tế ảo, hỗ trợ du khách tìm kiếm thông tin và dẫn đường trên google map... Nghiên cứu, hoàn thiện các dịch vụ kinh tế đêm (như chợ đêm, phố đi bộ...) nhằm thu hút thị trường khách có khả năng chi trả cao, thời gian lưu trú dài, với kỳ vọng làm dịch chuyển lượng khách cả về không gian và thời gian.