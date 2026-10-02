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Thành phố thứ 6 của Việt Nam sẽ có tòa tháp 36 tầng do DOJI đầu tư

| | Bất động sản

Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở do liên danh Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI – DOJI LAND có diện tích hơn 18ha, vốn đầu tư khoảng 4.300 tỷ đồng.

UBND TP Huế vừa ban hành Quyết định 3205, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở trên các lô đất OTM4, OTM6, LK16, LK17, CC12 và CX2 tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu.

Khu vực lập quy hoạch có diện tích chính xác theo bảng cơ cấu sử dụng đất là 18,26 ha. Đây là dự án do liên danh Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI – DOJI LAND thực hiện tại Khu A, đô thị mới An Vân Dương.

Điểm đáng chú ý của đồ án là khu đất không nằm tập trung ở một phía nút giao. Phần phía Đông Bắc có diện tích khoảng 12,45 ha, tiếp giáp đường Tố Hữu ở phía nam, đường Võ Nguyên Giáp ở phía tây và khu vực sông Như Ý ở phía đông. Phần phía Tây Nam rộng khoảng 5,81 ha, có hai cạnh tiếp giáp các trục đường Tố Hữu và Võ Nguyên Giáp.

Không gian dự án được tổ chức quanh vòng xuyến, với các công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở làm điểm nhấn. Hai khu đất mang ký hiệu HH-01 và HH-02 có tổng diện tích khoảng 1,13 ha Trong đó, HH-01 được quy hoạch cao tối đa 25 tầng, còn HH-02 cao tối đa 36 tầng; mật độ xây dựng tối đa của mỗi khu là 50%.

Chức năng ở cũng được giới hạn trong các công trình này. Diện tích sàn nhà ở tại HH-01 không vượt quá 63% tổng diện tích sàn xây dựng; tại HH-02, mức tối đa là 67%. Phần diện tích còn lại dành cho các chức năng như thương mại dịch vụ, công cộng, giao thông và kỹ thuật.

Dọc theo các tuyến đường chính và đường nội khu, đồ án bố trí nhà ở liền kề, nhà ở thương mại liền kề và biệt thự. Nhà liền kề cao tối đa 5 tầng, còn biệt thự cao tối đa 4 tầng. Quy hoạch xác định đường Võ Nguyên Giáp có lộ giới 100 m và đường Tố Hữu có lộ giới 60 m là hai trục cảnh quan chính của khu vực.

Dự án tại vòng xuyến Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu đã được lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2024. Đến tháng 3/2026, thông tin công bố về kế hoạch khởi công dịp 30/4 nêu tổng mức đầu tư dự án hơn 4.280 tỷ đồng.

UBND TP Huế giao UBND phường Vỹ Dạ và phường An Cựu tổ chức công bố quy hoạch. Liên danh DOJI – DOJI LAND có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, phối hợp công bố và chuyển giao các bản vẽ đã được duyệt cho cơ quan quản lý.

Với vị trí ở giao điểm của hai trục đường lớn, nội dung sẽ được quan tâm khi công bố bản vẽ là ranh giới ba khu nhà ở xã hội, vị trí hai công trình cao tầng và cách tổ chức công viên cây xanh quanh vòng xuyến. Đây cũng là những phần giúp người dân nhìn rõ hơn diện mạo dự kiến của khu đất sau khi đồ án được triển khai.

Tâm Nguyên

Nhịp sống thị trường

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