“Thành phố tương lai” của Trung Quốc mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa đến thăm có gì đặc biệt?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Việt Nam tại Khu mới Hùng An, ngày 14/4. Ảnh: TTXVN

Đây là khu mới Hùng An.

Theo TTXVN, ngày 14/4, sau khi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tìm hiểu thực tế thực tế quy hoạch và khảo sát tại Khu mới Hùng An (thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghê Nhạc Phong đã tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi khảo sát thực địa và giới thiệu bản đồ quy hoạch tổng thể khu khởi động, cũng như trao đổi kinh nghiệm xây dựng Khu mới Hùng An.

Khu mới Hùng An được thành lập vào ngày 1/4/2017, thuộc địa phận tỉnh Hà Bắc. Khu vực này nằm cách Bắc Kinh 100 km về phía tây nam, với diện tích 1.770 km2.

Khu mới Hùng An có nhiệm vụ chính là "giảm tải" cho thủ đô Bắc Kinh, đồng thời thúc đẩy phát triển vùng Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc. Ngoài ra, đây sẽ là khu kiểu mẫu về sáng tạo phát triển với các chức năng, bao gồm khu đô thị mới sinh thái và xanh, khu tiên phong về lấy sáng tạo thúc đẩy phát triển, khu kiểu mẫu về phát triển hài hòa, khu đi đầu về mở cửa, phát triển. Đây là nơi được Tân Hoa Xã gọi là "thành phố tương lai" của Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại Khu mới Hùng An. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã 4 lần đến thăm, khảo sát và đưa ra định hướng phát triển Khu mới Hùng An. Trong đó, lần gần nhất là vào ngày 23/3/2026. Điều này cho thấy vị trí và ý nghĩa chiến lược quan trọng, mang tính lịch sử của Khu mới Hùng An với Trung Quốc.

Theo China Daily , Trung Quốc coi Khu mới Hùng An là khu vực có ý nghĩa toàn quốc, tiếp sau Đặc khu Thâm Quyến ở Quảng Đông và Khu mới Phố Đông tại Thượng Hải.

Khu mới Hùng An có nhiều bước phát triển ấn tượng dù chỉ mới thành lập 9 năm. Ảnh: TTXVN

Khu mới Hùng An có gì đặc biệt?

China Daily cho biết, sau 9 năm phát triển, đến nay, Khu mới Hùng An đã dần phát triển thành một thành phố năng động, sẵn sàng thu hút thêm nhiều dân cư. Tính đến năm 2025, dân số của Khu mới Hùng An là khoảng 1,4 triệu người.

Khu mới Hùng An đã chuyển từ giai đoạn "xây dựng cơ bản" sang "xây dựng chất lượng cao". Đáng chú ý, dù được thành lập chưa đầy một thập kỷ, đến nay, có hơn 400 chi nhánh của các tập đoàn Nhà nước đã chuyển trụ sở đến Khu mới Hùng An. Hơn 5.300 tòa nhà đã được xây dựng tại Hùng An. Ngoài ra, 4 trường đại học (Đại học Giao thông Bắc Kinh, Đại học Địa chất Trung Quốc, Đại học Công nghệ Bắc Kinh và Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh) cũng đã bắt đầu đi vào vận hành các cơ sở mới ở đây.

Toàn cảnh nhà ga Hùng An nhìn từ trên cao. Tại ga tàu Hùng An, mái nhà rộng 42.000 m2 được bao phủ bởi hơn 17.000 tấm pin mặt trời, tạo ra hơn 30 triệu kWh điện. Ảnh: China Daily

Bên cạnh đó, một số bệnh viện đã đi vào hoạt động và cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao. Tính đến cuối năm 2025, đã có 169.000 người dân được chuyển đến Khu mới Hùng An.

Tính đến tháng 3/2026, Khu khoa học công nghệ Trung Quan Thôn Hùng An đã thu hút hơn 260 doanh nghiệp công nghệ cao. Các doanh nghiệp này tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, kinh tế không gian tầm thấp.

Đáng chú ý, Khu mới Hùng An cũng đã hoàn thiện kết cấu thành phố "3 tầng", bao gồm hệ thống vận hành trên mặt đất, dưới lòng đất và dịch vụ đám mây. Khu vực này cũng đã xây dựng hơn 200 km con đường số, cho phép thử nghiệm xe tự lái thương mại, tích hợp 5G, radar và hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh.

Khu mới Hùng An không chỉ được coi là thành phố xanh đáng sống mà còn là thành phố công nghệ. Theo Global Times, tại Khu mới Hùng An, mọi người dân có thể thấy sự xuất hiện của taxi tự hành . Những chiếc xe này không có tài xế, vận hành êm ái và giá cước thấp. Đây là đại diện cho một hình thức di chuyển đô thị mới.

Cận cảnh một chiếc xe buýt tự lái tại Khu mới Hùng An, ngày 20/3/2026. Ảnh: Xinhua

Theo Hebei Daily, máy bay không người lái (UAV) tuần tra khắp thành phố Hùng An. Cụ thể, các UAV được trang bị công nghệ nhận dạng tự động, theo đó có thể phát hiện cây đổ, hạ tầng hư hỏng, tắc nghẽn giao thông và thậm chí là dấu hiệu hỏa hoạn. Sau đó, UAV có thể truyền phát cảnh báo trong vòng 30 giây.

Chưa hết, còn có một bất ngờ khác đang dần hình thành dưới lòng đất của Hùng An. Theo Global Times, dưới khu trung tâm thương mại, có một hệ thống giao thông quy mô lớn đang được xây dựng. Hệ thống này tích hợp các tuyến tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc và kết nối trực tiếp đến Sân bay Quốc tế Đại Hưng ở Bắc Kinh. Khi hệ thống này được hoàn thành, dự kiến thời gian di chuyển đến sân bay chỉ còn khoảng 30 phút.

Bài tham khảo nguồn: China Daily, Global Times, Hebei Daily