Thành phố Vinh 'chìm' trong sương mù dày đặc

Hai ngày qua, sương mù dày đặc bao trùm khắp các ngõ ngách của thành phố Vinh (Nghệ An),các ngôi nhà ẩn dưới lớp sương sớm.

Trên tuyến đường Quốc lộ 46 đoạn qua phường Nghi Phú, xã Nghi Ân (TP Vinh), sương mù khiến tầm nhìn xa bị hạn chế xuống còn 3-4m, các phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn cảnh báo.

Các phương tiện di chuyển trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.

Sương mù dày đặc khiến tín hiệu đèn giao thông cũng bị hạn chế tầm nhìn...

Những ngôi nhà cao tầng mất hút trong làn sương sớm

Các ngôi nhà ẩn dưới lớp sương sớm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, hôm nay (9/1), các khu vực phổ biến nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét.

Cơ quan chức năng khuyến cáo khi tham gia giao thông qua các điểm có sương mù trên các tuyến quốc lộ nhiều đèo dốc, lái xe cần đi chậm, duy trì bám đường, đi đúng làn đường, tập trung quan sát các biển cảnh báo, tiêu phản quang, đinh phản quang, sơn vạch kẻ vạch; không vượt xe trong điều kiện sương mù, tầm nhìn hạn chế; giữ khoảng cách an toàn đối với xe đi trước… Đặc biệt, lái xe cần kiểm tra hệ thống phanh xe, an toàn kỹ thuật của phương tiện để tránh trường hợp đáng tiếc, không may xảy ra.