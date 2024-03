Mất 1,5 tỷ vì đăng ký làm CTV online



Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian vừa qua, dù liên tục cảnh báo nhưng nhiều người vẫn mất cả tỷ đồng bởi chiêu trò làm cộng tác viên online, làm nhiệm vụ mua bán sản phẩm cho các công ty, sàn thương mại điện tử để hưởng hoa hồng.



Đơn cử nhất mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 1,5 tỷ đồng với thủ đoạn trên. Theo đó, vào ngày 11/3/2024, chị T sinh năm 1999, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội có nhận được lời mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ mua bán hàng hóa sẽ được hưởng tiền hoa hồng.

Chị T đã chuyển 1,5 tỷ đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền gốc và hoa hồng. Lúc này chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Trước vấn nạn này, công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lời chào mời làm CTV online.

Trước đó, Công an tỉnh Long An tiếp nhận và xác minh vụ lừa đảo là trường hợp của chị H.T.K.T (35 tuổi) ngụ TP. Tân An, tỉnh Long An. Người phụ nữ này đã mất hơn 01 tỷ đồng từ việc làm cộng tác viên bằng cách thực hiện nhiệm vụ like, share các đoạn video, clip theo hướng dẫn của đối tượng.

Phòng tránh thủ đoạn lừa đảo qua mạng

Theo khuyến cáo của công an tỉnh Long An, người dân cần cẩn trọng một trong các thủ đoạn lừa đảo.

Đầu tiên, thủ đoạn ban đầu, các đối tượng hướng dẫn làm nhiệm vụ, sau đó chuyển tiền lợi nhuận để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu tạm ứng số tiền lớn để thực hiện gói nhiệm vụ cao hơn, lợi nhuận nhiều hơn: Nếu bạn được yêu cầu nộp một khoản tiền lớn để thực hiện công việc, hãy cảnh giác.

Thứ hai, trang web thực hiện nhiệm vụ hoặc thanh toán đơn hàng không an toàn như kiểm tra xem trang web có đủ các biểu tượng bảo mật như khóa SSL hay "https://" trước URL hay không. Nếu trang không có các biểu tượng này, hoặc có tên miền mở rộng không đáng tin cậy như .vn, .com.vn mà là .top, .cc, .vc, .vip… đó có thể là dấu hiệu của một trang web giả mạo và thông tin của bạn có thể bị đánh cắp.

Thứ ba, quảng cáo công việc quá hấp dẫn và dễ dàng. Cụ thể, đối tượng lừa đảo thường hứa hẹn công việc có thu nhập cao và dễ dàng, mà không yêu cầu kỹ năng hay kinh nghiệm; hãy cẩn thận với những đề nghị quá mức hấp dẫn.

Thứ tư là thiếu thông tin công ty hoặc không có thông tin liên hệ. Người dân cần kiểm tra thông tin về công ty hoặc người tuyển dụng. Nếu không có thông tin rõ ràng hoặc không có thông tin liên hệ, đó có thể là dấu hiệu của một hoạt động lừa đảo.

Thứ năm là thiếu hợp đồng hoặc thoả thuận rõ ràng. Khi tham gia vào một chương trình tuyển cộng tác viên, hãy yêu cầu và đọc kỹ hợp đồng hoặc thoả thuận liên quan. Nếu không có hợp đồng hoặc thoả thuận rõ ràng, bạn có thể gặp rủi ro bị lừa đảo.