Thanh toán không tiền mặt – Xu thế cho các ứng dụng trong tương lai

Lợi và hại trong thanh toán điện tử



Thanh toán điện tử được coi là một giải pháp giảm thiểu những rủi ro liên quan đến việc mang theo tiền mặt tạo ra sự tiện lợi cho người dùng, đồng thời giúp các hệ thống tài chính tiết kiệm chi phí liên quan đến việc xử lý tiền mặt và giúp cải thiện quy trình công nghệ đem lại lợi ích cho cả người dùng và doanh nghiệp.

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng giá trị thanh toán qua thẻ từ đầu năm đến tháng 9/2021 đạt 7.200 tỷ đồng, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đối với việc phổ biến thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Cùng trò chuyện với Anh Đỗ Hoàng Minh - CEO của Calibee

Ứng dụng cashless - Bỏ bớt để tập trung vào giá trị cốt lõi



Để tìm hiểu và trả lời cho câu hỏi doanh nghiệp có nên ứng dụng Cashless từ đầu? Chúng ta cùng gặp gỡ và lắng nghe thêm từ anh Đỗ Hoàng Minh - CEO một ứng dụng cung cấp dịch vụ cho nhà cửa và văn phòng với nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia tại Singapore như Unilever, Microsoft Singapore, Mckinsey. Calibee hiện cung cấp các dịch vụ như: vệ sinh nhà, trông trẻ, sửa chữa, vệ sinh máy lạnh, sofa… Đây là một nền tảng khá mới mẻ nhưng đang có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây. Một trong những chiến lược khá thú vị nhưng cũng đầy tranh cãi là loại bỏ hoàn toàn thanh toán tiền mặt trên ứng dụng. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ bất kì trên app có thể thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc các ví điện tử liên kết với APP mà không cần dùng đến tiền mặt.

Anh Minh sẽ chia sẻ chi tiết hơn về những mặt chiến lược đằng sau quyết định táo bạo đó: "Tôi bắt đầu dự án Ứng dụng của mình cách đây hai năm và định hướng là đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh/ sửa chữa nhà cửa và văn phòng. Câu chuyện bắt đầu khi tôi nhận ra rằng nhu cầu về các dịch vụ vệ sinh/ sửa chữa chất lượng cao ngày càng nhiều, và để mang lại giá trị nhiều hơn cho khách hàng, cần có ứng dụng công nghệ để giải quyết bài toán kiểm soát chất lượng, cũng như tối ưu chi phí nguồn lực nhàn rỗi. Khi tìm hiểu và đi sâu vào trải nghiệm khách hàng, tôi nhận ra rằng việc xử lý các giao dịch bằng tiền mặt rất rườm rà, khó kiểm soát, khó quản lý và gây ra nhiều vấn đề tiêu cực. Chính vì thế nên tôi đã bắt đầu xem xét các lựa chọn thanh toán không dùng tiền mặt và cho đến bây giờ nó vẫn mang lại kết quả khá tích cực".

Với sự phát triển của công nghệ, việc áp dụng thanh toán điện tử sẽ trở nên phổ biến hơn và giúp cho các hệ thống tài chính đạt được hiệu quả tối ưu: Chúng ta thấy là ngay cả các tiệm tạp hóa, nhà hàng, quán ăn, quầy bán nước tự động thậm chí các quán cơm bình dân cũng chấp nhận hình thức thanh toán chuyển khoản, quét mã QR. Về phía đội ngũ vận hành chúng tôi, thanh toán online làm giảm thiểu thời gian, nguồn lực để thu, quản lý, lưu trữ tiền mặt. Ví dụ như nếu sử dụng tiền mặt, cộng tác viên giúp việc (CTV) phải nhớ để thu tiền khách hàng, nộp về công ty, hay đổi tiền lẻ để thối cho khách hàng. Về phía công ty cần phải theo dõi, nhắc nhở CTV nộp tiền, và điều này tốn không ít thời gian, nguồn lực của bộ phận vận hành. Cuối cùng, chuyển tiền online cũng giúp cho việc hạch toán sổ sách cũng rõ ràng, và minh bạch hơn."



Việc ngày một có nhiều ứng dụng cung cấp dịch vụ như Calibee giúp hỗ trợ việc làm ổn định, tăng mức thu nhập cho người lao động

Lợi nhiều hơn hại, vậy tại sao nhiều doanh nghiệp vẫn vận hành cùng lúc hai hình thức thanh toán: "Tôi nghĩ có thể đây là một tư duy lối mòn hay ngại thay đổi của một số doanh nghiệp. Hay nói cách khác, việc bỏ hình thức thanh toán tiền mặt sẽ gây khó khăn đối với một số khách hàng quen sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên, giảm biến số vấn đề tiền mặt để doanh nghiệp tập trung hơn vào giá trị cốt lõi, cũng như gia tăng cho khách hàng cũng là một chiến lược đúng đắn để chiếm được lòng yêu mến từ phía khách hàng. Tôi luôn quan niệm rằng " LESS IS MORE ", bỏ bớt những vấn đề ít quan trọng để tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn.



Cuối buổi trò chuyện anh Đỗ Hoàng Minh chia sẻ thêm: Hãy chấp nhận thay đổi, trong trường hợp này là chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt càng sớm càng tốt. Thoạt nghe có vẻ khó khăn, nghịch lý, không an toàn nhưng đó là giải pháp khôn ngoan và tạo ra kết quả ngoài mong đợi, không chỉ cải thiện hoạt động vận hành trơn tru, cải thiện trải nghiệm khách hàng, mà còn giúp đội ngũ tập trung vào chất lượng chuyên môn, tối ưu quy trình cũng như tạo ra các giá trị cộng thêm."

Về ứng dụng Calibee

Calibee là ứng dụng hàng đầu cung cấp dịch vụ giúp việc, vệ sinh và chăm sóc nhà cửa, văn phòng. Tìm hiểu thêm website hoặc liên hệ Hotline 1900 999 965 để nhận báo giá dọn dẹp cho doanh nghiệp.