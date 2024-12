Thanh tra 2 dự án đấu giá đất tại Thuận Thành và TP Bắc Ninh

Theo quyết định, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh sẽ thanh tra 2 dự án gồm: Dự án Khu nhà ở xã Mão Điền, thị xã Thuận Thành do Công ty Khởi Nguyên (TNHH) trúng đấu giá quyền sử dụng đất và Dự án Khu nhà ở phường Vạn An, TP Bắc Ninh do Công ty Cổ phần Đông Đô trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính về đất, kinh doanh bất động sản, nhà ở trong quá trình thực hiện dự án.

Đối tượng thanh tra là doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án; UBND thị xã Thuận thành, UBND thành phố Bắc Ninh; UBND xã Mão Điền (thị xã Thuận Thành); UBND phường Vạn An (TP Bắc Ninh); các sở, ngành thực hiện công tác quản lý Nhà nước liên quan đến nội dung thanh tra; các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án có liên quan.

Dự án khu nhà ở phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong 45 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ được Nhà nước quy định).

Thời kỳ thanh tra là từ khi triển khai thực hiện dự án đến thời điểm thanh tra, những nội dung liên quan có thể xem xét trước và sau thời điểm trên.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra, thực hiện thanh tra theo nội dung thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra, kiến nghị xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra và các kiến nghị khác (nếu có) theo quy định.

Theo quyết định, một Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh sẽ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định của pháp luật về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

Được biết, đây là cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.

Dự án Xây dựng Khu nhà ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành có diện tích 50.036,3m2, trong đó diện tích đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất là 17.959,6m2. Có tổng điện tích đất ở được bán đấu giá gồm 193 lô đất được chia làm 2 khu. Vị trí của khu đất nằm ở ven đường liên xã Mão Điền - An Bình, thị xã Thuận Thành.

Về Dự án Xây dựng nhà ở Khu Vạn Phúc, phường Vạn An, TP Bắc Ninh, đây là dự án có tổng diện tích khu đất 50.613,8m2 (trong đó diện tích đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất là 16.877,7m2).

Theo quy hoạch, dự án có 206 lô đất ở, đất công trình công cộng, đất giao thông, bãi đỗ xe, đất hạ tầng kỹ thuật. Thời hạn giao đất cho người trúng đấu giá toàn bộ khu đất là 50 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá. Công ty Cổ phần Đông Đô, địa chỉ tại TP Bắc Ninh đã trúng đấu giá dự án này.