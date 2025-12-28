Thanh tra Chính phủ yêu cầu thu hồi 45,91 ha đất tại dự án Golden Hills Đà Nẵng của Trung Nam

Một góc dự án Golden Hills City tại Đà Nẵng

Vi phạm pháp luật trong giao đất, lựa chọn nhà đầu tư

Kết quả thanh tra cho thấy UBND TP Đà Nẵng không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất là vi phạm quy định tại khoản 2, điều 11, quy chế khu đô thị mới.

Thành phố ký thỏa thuận nguyên tắc giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu làm căn cứ để xác định giá đất, tỉ lệ diện tích chuyển quyền sử dụng đất...; căn cứ vào thông báo kết luận cuộc họp Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND TP, không thực hiện việc xác định giá đất theo nguyên tắc xác định giá đất, phương pháp xác định giá đất, khung giá các loại đất là vi phạm Luật Đất đai 2003…

Thanh tra cũng chỉ ra Đà Nẵng không thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư là vi phạm quy chế khu đô thị mới...

Dự án khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (Golden Hills City) là dự án kinh doanh bất động sản thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, khi cấp giấy chứng nhận đầu tư không thực hiện lấy ý kiến thẩm tra của các bộ, ngành liên quan là vi phạm.

Chủ đầu tư báo cáo nguồn vốn đầu tư là 866,42 tỉ đồng (bao gồm 100 tỉ đồng vốn điều lệ và 766,42 tỉ đồng tiền nhận quyền sử dụng đất), chưa đủ mức tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án, là vi phạm.

Đến tháng 9-2025, Công ty Trung Nam chậm tiến độ đầu tư xây dựng dự án, mặc dù phần lớn diện tích đất đã đưa vào sử dụng là không thực hiện đúng cam kết tại giấy chứng nhận đầu tư đã được Đà Nẵng cấp.

Thành phố phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết xây dựng khi quy hoạch chung tại khu vực dự án chưa có định hướng cụ thể; chưa có quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết không bảo đảm các chỉ tiêu... dẫn đến phải điều chỉnh 16 lần, vi phạm Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

Diện tích đất tại giấy chứng nhận đầu tư đã cấp năm 2010 khoảng 381,38ha, diện tích đất tại quyết định giao đất năm 2013 và tại các quy hoạch tổng mặt bằng khoảng 342,28ha (chênh lệch 39,1ha). Tuy nhiên, các sở, ngành có liên quan chưa kịp thời phối hợp rà soát, xử lý.

Trong tổng diện tích đất đã thu hồi, bàn giao cho chủ đầu tư làm dự án có khoảng 129,22ha đất trồng lúa nhưng Đà Nẵng chưa thực hiện các thủ tục về quản lý và sử dụng đất trồng lúa là vi phạm Luật Đất đai, nghị định số 42, số 35.

Việc chưa xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến khoảng 129,22ha đất trồng lúa là vi phạm Luật Đất đai và các nghị định khác.

Việc Công ty Trung Nam khởi công đầu tư xây dựng dự án khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa bảo đảm điều kiện khởi công là vi phạm Luật Xây dựng...

Kiến nghị xử lý trách nhiệm và hoàn thiện pháp lý dự án

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND UBND TP theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

UBND TP, Chủ tịch UBND TP theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền:

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung xử lý, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, vi phạm.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định.

Chỉ đạo thu hồi diện tích đất ngoài ranh giới của dự án đã giao cho chủ đầu tư (khoảng 45,91ha) ...

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án; chịu trách nhiệm xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan của dự án; xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp ngân sách nhà nước đối với diện tích đất trồng lúa (khoảng 129,22ha) nằm trong diện tích đất đã bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án...