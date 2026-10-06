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Thành ủy TPHCM điều động 4 cán bộ chủ chốt

| | Xã hội

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động 4 cán bộ tại các cơ quan, địa phương đến công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Chiều 6/10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Chung đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động ông Hồ Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Điều động ông Nguyễn Văn Y - Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết (giữa) trao quyết định cho 4 cán bộ, gồm (từ trái qua): ông Hồ Nam, ông Nguyễn Văn Y, bà Nguyễn Thị Phương Ngọc và ông Phùng Kiên Giang. Ảnh: Việt Dũng

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định tiếp nhận, điều động bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Điều động ông Phùng Kiên Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động 4 cán bộ về công tác tại Văn phòng Thành ủy và phân công về Ban Nghiên cứu Phát triển nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho các tiểu ban, tiếp tục triển khai các đề án, chương trình, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thành ủy giao. Hiện nay, Ban Nghiên cứu Phát triển có 5 tiểu ban, chuyên tham mưu về các lĩnh vực xây dựng thể chế, phát triển kinh tế, các vấn đề xã hội và công tác xây dựng Đảng.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, việc sắp xếp, bố trí cán bộ về Ban Nghiên cứu phát triển thành phố được đặt trong tổng thể yêu cầu chung của thành phố và thực hiện theo hướng linh hoạt, có điều động đến thì cũng có điều động đi, phù hợp với yêu cầu công tác cán bộ của thành phố.

Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM gồm Trưởng ban và 5 Phó Trưởng ban. Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Theo Ngô Tùng

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