Thành viên HĐQT có thu nhập cao nhất tại Thế Giới Di Động muốn bán lượng cổ phiếu MWG trị giá hơn 50 tỷ đồng

Trong thông báo mới nhất, ông Robert Alan Willett, Thành viên HĐQT không điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di dộng (MWG) đã đăng ký bán ra 1,2 triệu cổ phiếu MWG. Nếu hoàn tất, ông Robert sẽ giảm số cổ phần nắm giữ từ 8 triệu xuống 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,466% vốn điều lệ.

Mục đích nhằm nhu cầu tài chính cá nhân. Phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh, thời gian dự kiến từ 27/2 đến 27/3/2024.

Hiện trên thị trường cổ phiếu MWG đã tăng gần 6% tính từ đầu năm 2024. Giá MWG hiện đạt 45.300 đồng/cổ phiếu.Tạm tính theo thị giá. ông Robert Alan Willett có thể thu về 54 tỷ đồng nếu hoàn tất giao dịch.

Ông Robert Willett sinh năm 1946 có quốc tịch Anh, trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Robert Alan Willett tham gia vào HĐQT MWG từ tháng 4/2013. Theo giới thiệu của Thế Giới Di Động, ông Willett trước đây là CEO của BestBuy International và ông được mệnh danh là "guru" (người xuất chúng, am hiểu cao nhất) ngành bán lẻ thế giới. Cần lưu ý rằng một lượng cổ phần mà vị Thành viên HĐQT này nắm giữ là được nhận về từ hoạt động thưởng cổ phiếu hay phát hành ESOP với giá ưu đãi.

Ghi nhận trong cả năm 2023, thành viên HĐQT người nước ngoài "bỏ túi" hơn 2,25 tỷ đồng thu nhập, mức cao nhất trong dàn lãnh đạo cấp cao của Thế Giới Di Động.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2023 của Thế Giới Di Động

Về tình hình kinh doanh, MWG kết thúc năm 2023 với doanh thu 118.280 tỷ đồng, giảm 11% so với năm trước và hoàn thành 88% chỉ tiêu. Lợi nhuận sau thuế là 168 tỷ đồng, giảm 96% so với năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết



MWG lên kế hoạch năm 2024 với doanh thu 125.000 tỷ - tăng 5% và lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng – cao gấp 14 lần so với thực hiện năm ngoái. Nhận định cho năm mới, ban lãnh đạo MWG không phủ nhận nền kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức do những diễn biến vĩ mô khó lường trên phạm vi toàn cầu; nhu cầu mua sắm tiêu dùng nhìn chung đi ngang, thậm chí có thể giảm so với năm 2023 đối với một số mặt hàng không thiết yếu. Song, sau cuộc tái cấu trúc toàn diện bắt đầu từ quý 4/2023, MWG tự tin rằng có dư địa để tiếp tục củng cố doanh thu và cải thiện chỉ tiêu lợi nhuận.