Thành viên HĐQT Thế Giới Di Động bán 1,2 triệu cổ phiếu MWG để mua nhà cho vợ, nhận thù lao 2023 gấp 10 lần Chủ tịch Nguyễn Đức Tài

Mới đây, ông Robert Alan Willett, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của CTCP Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đăng ký bán ra 1,2 triệu cổ phiếu MWG, từ ngày 27/2 đến ngày 27/3/2024. Sau khi giao dịch hoàn tất, ông Robert sẽ giảm số cổ phần MWG nắm giữ từ 8 triệu xuống 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,466% vốn điều lệ.

Với động thái bán cổ phiếu MWG, trong cuộc họp với nhà đầu tư gần đây, ông Robert đã nhận được câu hỏi về kế hoạch gắn bó với Thế Giới Di Động trong thời gian tới. Cụ thể, nhà đầu tư hỏi:

"Vui lòng chia sẻ liệu thời gian tới ông Robert có từ nhiệm khỏi HĐQT Thế GIới Di Động không?"

Ông Robert đã trả lời rất thẳng thắn là không có ý định này. Ông Robert cũng chia sẻ thêm, nếu HĐQT mong muốn, ông sẽ ở lại đây thêm 5 năm nữa. Việc ông bán cổ phiếu là để có tài chính mua căn nhà mới cho vợ, do sức khoẻ vợ ông không được tốt lắm.

Vị thành viên HĐQT này cũng vui vẻ nói, nếu ai muốn bán lại cổ phiếu MWG, ông sẵn lòng mua lại.

Khi được đặt câu hỏi về những việc đã hỗ trợ và tư vấn Thế Giới Di Động như thế nào trong năm 2023, ông Robert cho biết: Ông thường có mặt tại Việt Nam và gặp gỡ Ban lãnh đạo thường xuyên. Trước đây là 1 năm 4 lần, gần đây là 1 năm từ 6 tới 7 lần. Lần tiếp theo, ông Robert cho biết, là từ 15/3 đến 19/4, ông sẽ ngồi cùng ban lãnh đạo, xem lại đâu là chỗ cần tăng tiến độ.

Ông Robert chia sẻ, vai trò chính của ông là tìm kiếm những lĩnh vực tăng trưởng mới vì ông đã làm việc rất nhiều năm với những doanh nghiệp lớn ở Mỹ. Ông Robert đánh giá đội ngũ lãnh đạo Thế Giới Di Động đã làm tốt, hiện nay đang hướng tới ngành hàng sức khoẻ và sắc đẹp. Trong lĩnh vực thực phẩm tươi, với kinh nghiệm từng vận hành 2 công ty lớn trên thế giới, ông Robert dành nhiều thời gian cho Bách hoá xanh và CEO Phạm Văn Trọng.

Trong mảng điện thoại di động, với kinh nghiệm là CEO 10 năm nhà bán lẻ điện thoại di động lớn nhất của Anh, ông Robert cũng rất quan tâm tới những biến động của thị trường này tại Việt Nam.

Theo nhận định của ông, tâm lý thị trường đang thay đổi. Ông cho biết bản thân dành nhiều thời gian vào các lĩnh vực mà HĐQT yêu cầu và khuyên các nhà đầu tư có thể yên tâm với mức độ liêm chính, ngay thẳng của Ban lãnh đạo Thế Giới Di Động.

Ông Robert Alan Willet, quốc tịch Anh, trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, là thành viên HĐQT kiêm cố vấn cao cấp của Thế Giới Di Động từ tháng 4 năm 2013. Theo giới thiệu của Thế Giới Di Động, ông Willett trước đây là CEO của BestBuy International và ông được mệnh danh là "guru" (người xuất chúng, am hiểu cao nhất) ngành bán lẻ thế giới.

Năm 2023, tỷ lệ tham dự họp của ông Robert là 100% với 19 buổi họp HĐQT Thế Giới Di Động.

Ông Robert Alan Willet trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên Thế Giới Di Động năm 2023

Theo Báo cáo tài chính quý 4/2023 của MWG thì thu nhập của ông Robert Alan Willett cao nhất trong dàn lãnh đạo với hơn 2,25 tỷ đồng năm 2023, gấp gần 10 lần thu nhập của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài.

Báo cáo tài chính Thế Giới Di Động 2023

Nếu so với mức thu nhập của các thành viên trong HĐQT và Ban tổng giám đốc, chỉ có ông Robert gần như giữ nguyên thu nhập so với năm 2022 là 2,23 tỷ đồng. Các lãnh đạo khác, kể cả Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đều giảm mạnh thu nhập năm 2023 so với năm 2022 trong bối cảnh kinh doanh của Thế Giới Di Động không thuận lợi.

Thù lao HĐQT và TGĐ Thế Giới Di Động năm 2022.