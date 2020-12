Thành viên Phúc Khang Corp ‘hút’ 500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Theo thông tin từ sở GDCK Hà Nội, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Đầu tư Phúc Khang (tên viết tắt PKIM) ngày 23/11/2020 đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 4 năm. Tổ chức thu xếp cho đợt phát hành là CTCP Chứng khoán Tiên Phong, đại lý trái phiếu và quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Tiên Phong.



Danh sách trái chủ không được công bố, biết rằng trước thời điểm phát hành trái phiếu (ngày 17/11/2020), CTCP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (Phúc Khang Corp) đã thế chấp toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu ở PKIM được định giá 374,5 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, PKIM được thành lập vào tháng 10/2017, trụ sở chính được đặt tại 51 Ngô Thừa Nhiệm, phường 6, quận 3, TP.HCM. Chủ tịch HĐQT là bà Lưu Thị Thanh Mẫu (sinh năm 1978).

Ở thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức 160 tỷ đồng, chủ sở hữu được xác định là Phúc Khang Corp.

Dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy, liên tiếp trong 3 năm từ 2017 đến 2019, PKIM (công ty mẹ) chưa phát sinh doanh thu và đều ghi nhận lỗ thuần, trong đó năm 2019 lỗ 1,1 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này lần lượt đạt 261 tỷ đồng và 159 tỷ đồng. Như vậy quy mô lô trái phiếu mà PKIM vừa huy động có giá trị gấp 3,1 lần vốn chủ sở hữu và gần gấp đôi quy mô tài sản tính tới cuối năm ngoái.

Ngoài PKIM, bà Thanh Mẫu còn là chủ sở hữu tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Kim cương Việt Nam, CTCP Đầu tư Địa ốc P.K.M.C, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Phúc Khang M.C, Công ty TNHH Giáo dục Sen Kim Cương Việt Nam và Công ty TNHH AKLC Việt Nam.

Đáng chú ý, bà Lưu Thị Thanh Mẫu cùng chồng là doanh nhân Trần Tam chính là chủ sở hữu của Phúc Khang Corp - tập đoàn địa ốc có tiếng ở TP.HCM.

Phúc Khang Corp được thành lập cuối tháng 4/2009, do doanh nhân Trần Tam giữ chức Chủ tịch HĐQT, trong khi phu nhân của ông - bà Lưu Thị Thanh Mẫu đảm trách vai trò Tổng giám đốc. Cuối tháng 3/2019, Phúc Khang tăng mạnh vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng, và tại ngày 31/12/2019 số vốn này đã đạt đến mức 1.200 tỷ đồng, thành phần cổ đông lớn gồm ông Trần Tam (49,69%) và bà Lưu Thị Thanh Mẫu (49,09%).

Phúc Khang Corp hiện là nhà phát triển địa ốc với bề dày hơn một thập kỷ và đã ghi dấu tại hàng loạt dự án như EcoSun (Đồng Nai), Eco Village (Long An), Eco Town (Hóc Môn, TP.HCM), Diamond Lotus Riverside (Quận 8; Tp. HCM), Diamond Lotus Lakeview (Quận 11, TP. HCM), Rome by Diamond Lotus (trung tâm Thủ Thiêm, Quận 2, TP. HCM); hay Dự án Làng Sen Việt Nam tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, với quy mô hơn 65 ha.

Về tình hình kinh doanh, trong 4 năm trở lại đây kết quả mà Phúc Khang (công ty mẹ) thu về lại không được khả quan dẫu cho đây là pháp nhân "lõi" cho khoảng 20 doanh nghiệp trong hệ sinh thái kinh doanh của vợ chồng ông Trần Tam.

Theo đó, trong năm 2016, doanh thu thuần của doanh nghiệp này ở mức 101,6 tỷ đồng, đến năm 2017 là 132,2 tỷ và con số này đã liên tục giảm trong hai năm tiếp theo. Trong đó năm 2019 là 55,2 tỷ đồng, giảm 35% so với năm trước đó. Lợi nhuận thuần theo đó cũng chưa thực sự tương xứng khi chỉ vỏn vẹn vài tỷ, riêng năm 2019 là 2,46 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2019 tổng tài sản của Phúc Khang đạt 2.590 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 1.195 tỷ đồng.

Trước PKIM, một số thành viên khác của Phúc Khang cũng hoạt động sôi nổi trên thị trường trái phiếu với tổng số tiền huy động lên đến 1.550 tỷ đồng là CTCP Bất động sản Ngôi nhà Hạnh phúc (phát hành trái phiếu giá trị 200 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ 31/3/2020-2/6/2020), hay CTCP Phúc Long Vân cũng đã phát hành thành công 1.350 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 7/2019.

Năm 2019, Phúc Long Vân chưa phát sinh doanh thu, lỗ thuần ở mức 9,57 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2019, vốn chủ sở hữu của Phúc Long Vân ở mức 217,3 tỷ đồng, dẫn đến hệ số nợ/vốn chủ sở hữu đạt 6,92 lần và tỷ suất LNST/VCSH là -8,3%.