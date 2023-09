Tháo dỡ chung cư cũ, người dân muốn có nơi ở mới tốt hơn

Thành phố Vũng Tàu có nhiều chung cư có từ 10-50 năm tuổi và đang xuống cấp, hư hỏng… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến cư dân. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao TP Vũng Tàu thu hồi, tháo dỡ các chung cư, thành lập Hội đồng điền bù, hỗ trợ người dân di dời. Tuy nhiên, người dân mong muốn được tái định cư tại chỗ khi làm dự án nhà ở hay bố trí nơi ở mới.

Dân mong tái định cư tại chỗ

Chung cư 11 Đồ Chiểu, phường 1, TP.Vũng Tàu trước đây là khách sạn cao cấp Thu Trang được xây dựng từ trước năm 1970. Sau năm 1975, nhà nước tiếp nhận và giao Công ty rau quả quản lý. Đến năm 1986, Công ty rau quả giải thể, thành lập Công ty Nông sản - Thực phẩm (thuộc Sở Thương nghiệp). Thời điểm Công ty Nông sản - Thực phẩm tiếp nhận toà nhà, đã có một số cán bộ, nhân công viên sinh sống ở đây. Từ đó đến nay Công ty Nông sản - Thực phẩm tiếp tục cho nhiều cán bộ, nhân viên vào ở, đến nay đã có 35 hộ với hơn 100 nhân khẩu sinh sống tại chung cư này.

Chung cư 11 Đồ Chiểu, phường 1, TP Vũng Tàu đang có 35 hộ sân sinh sống - Ảnh: Lưu Sơn

Là lao động của Công ty Nông sản - Thực phẩm, năm 1981 gia đình 4 thành viên của bà Bùi Hồng Thuý cũng về chung cư này sinh sống trong căn hộ rộng 30 m2. Do là khách sạn cao cấp của chế độ cũ nên dù tuổi đời cao nhưng kết cấu của chung cư vẫn rất kiên cố. Hơn 40 năm sinh sống ở đây bà Thúy cũng chứng kiến nhiều trường hợp dọn đi, nhượng lại cho người khác đến ở nhưng không sửa chữa gì. Khi nhà nước có thông báo tháo dỡ toà nhà do quá thời hạn sử dụng, bà Thúy cũng như nhiều hộ dân rất lo lắng, không biết phải đi đâu? Chỗ mới có bằng chỗ ở cũ hay không?

“Nếu xây dựng án nhà ở mới tại tòa nhà này người dân đồng lòng xin tái định cư tại chỗ. Nhà nước cũng nên giao nhà ở xã hội ở số 151, đường Võ Thị Sáu hay là Chung cư Nguyễn Hữu Cảnh hiện tại cho người dân lựa chọn. Cũng nên tính toán để người dân có quyền lợi như nhau, vì qua nhiều lần sang nhượng, những người vào ở sau cũng bằng tiền như người cũ là không phù hợp, nên người dân đến chỗ ở mới phải bằng hoặc tốt hơn chỗ cũ”, bà Thúy nêu ý kiến.

Còn chung cư số 26 Lê Lai, tại phường 3, TP.Vũng Tàu trước đây là xưởng in, nơi ở của nhiều cán bộ, nhân viên báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhiều người sau đó xây được nhà, đã dọn ra ngoài và nhượng lại cho người đến sau. Bà Tô Thị Hồng Nhung, cư dân ở đây cho biết, xưởng in là căn nhà tiền chế được xây dựng từ trước năm 1975. Năm 1987, bà được cơ quan cấp 1 phần diện tích tại nhà in để làm nhà ở. Đến thời điểm này, xưởng in đã xuống cấp nghiêm trọng. Bà Nhung mong muốn, khi nhà nước thu hồi đất, tháo dỡ nhà in thì cần hỗ trợ chỗ ở mới cho dân.

“Chung cư này trước đây là nhà tiền chế đã bị xuống cấp từ lâu. Bây giờ nhà nước muốn tháo dỡ và người dân phải dọn đến chỗ khác, nhưng người dân chưa biết ở đâu. Người dân ủng hộ nhà nước thu hồi chung cư để làm dự án, công trình phúc lợi, nhưng có nguyện vọng là phải đảm bảo quyền lợi cho người dân”, bà Nhung bày tỏ.

Chung cư 26 Lê Lai, phườ g 3, TP Vũng Tàu nằm trên dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Lai - Ảnh: Lưu Sơn

Đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ

Theo Sở Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện trên địa bàn có 50 chung cư, công trình nhà ở có tuổi thọ từ gần 10 năm đến trên 50 năm, quy mô từ 2-32 tầng. Trong đó, 23 chung cư có thời gian đưa vào sử dụng dưới 10 năm, 21 chung cư đưa vào sử dụng dưới 20 năm, 5 chung cư có thời gian sử dụng từ 20 - 50 năm và 1 chung cư có thời gian sử dụng trên 50 năm.

Đến nay, một số chung cư xuống cấp không bảo đảm chất lượng, điều kiện sinh hoạt cho người sử dụng. Trong đó, TP. Vũng Tàu là địa bàn tập trung nhiều chung cư cũ xuống cấp nhất như: chung cư 11 Đồ Chiểu (phường 1), 26 Lê Lai (phường 3)… nhưng nhiều người dân vẫn cố bám trụ tại các căn hộ này để ở.

UBND TP Vũng Tàu cho biết, để triển khai 2 dự án giao thông là đường Thống Nhất nối dài và dự án nâng cấp, cải tạo đường Lê Lai, TP. Vũng Tàu đã nhiều lần đề kiến nghị Sở Xây dựng tháo dỡ công trình nhà in 26 và 39 đường Lê Lai. Tháng 8/2023 UBND TP Vũng Tàu tiếp tục có văn bản số 5786 gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Xây dựng lập phương án tháo dỡ các công trình trên nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Vì chung cư quá chật hẹp, nhiều hộ dân đến sau đã cơ nới không gian sinh hoạt - Ảnh: Lưu Sơn

Về kiến nghị của các hộ dân, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết, thành phố cũng đang vận động 7 hộ dân tại xưởng in chủ động di dời khỏi công trình nhằm đảm bảo tính mạng và an toàn tài sản.

“Quản lý nhà ở, chung cư là thẩm quyền của Sở Xây dựng. Thành phố cũng đã đề nghị Sở Xây dựng có hướng khảo sát, đánh giá lại chất lượng các nhà chung cư, nếu không đảm bảo điều kiện sử dụng cần có phương án tháo dỡ. Sắp tới đây, những trường hợp nào thuê nhà đầu tiên, đủ điều kiện mua nhà ở tiếp sẽ được thành phố hỗ trợ, còn những trường hợp sang nhượng 2-3 lần, không đủ điều kiện sẽ không được hỗ trợ”, ông Thuấn cho biết thêm.