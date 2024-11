Thật lòng khuyên bạn: Những thứ này mà đặt ở ban công thì chỉ có rước phiền vào người

Khi trang trí nhà cửa, một số người thích biến ban công thành nơi giặt đồ để tiện lợi cho sinh hoạt, một số khác lại thích biến ban công thành nơi giải trí để thư giãn, nghỉ ngơi. Dù trang trí và sử dụng ban công theo cách nào, bạn đều cần lưu ý về 5 thứ nên tránh đặt ở ban công, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cả gia đình.

1. Đồ đạc không sử dụng

Những thứ lỗi thời và hư hỏng trong nhà, chỉ cần không được sử dụng thì đều có thể gọi chung là đồ phế thải, chẳng hạn như quần áo cũ, thiết bị điện tử cũ, xe đạp cũ...

Một số người cho rằng những thứ này có thể tái sử dụng hoặc sẽ vứt đi khi có thời gian rảnh, nên thường cất tạm ở ban công. Tuy nhiên, việc chất đống các loại đồ dùng không chỉ chiếm diện tích ban công, ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng mà quan trọng là chúng sẽ dễ bám bụi bẩn, sản sinh vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, nếu ở nhà đang có nhiều đồ phế thải không còn khả năng sử dụng, bạn nên phân loại để sửa chữa, bán hoặc vứt bỏ. Không nên cất giữ từ năm này qua năm khác ở ban công, vừa xấu không gian vừa hại sức khỏe.

2. Đồ ăn

Vào mùa đông, nhiệt độ ngoài trời thấp nên không nhất thiết phải bảo quản đồ trong tủ lạnh. Lúc này, một số gia đình thường có thói quen trữ thực phẩm ở ban công, điển hình là trứng và các loại rau củ.

Điều này đúng là rất tiết kiệm không gian cho khu vực bếp, tuy nhiên, chúng sẽ phát sinh nhiều vấn đề bất cập khác. Chẳng hạn như, mùi thức ăn khi trộn lẫn với nhau có thể tạo thành mùi hôi khó chịu, gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà. Thậm chí, việc để thực phẩm ở ngoài ban công còn dễ thu hút chuột, muỗi, cực kỳ mất vệ sinh và không đảm bảo an toàn.

3. Cây héo

Nhiều người thích trồng nha đam, cây nhện, xương rồng, hoa hồng và các loại cây hoa khác ở ban công vì tin rằng điều này có thể khiến không gian trông xanh tươi và rực rỡ. Tuy nhiên, một số cây sẽ nhanh bị héo do nhiệt độ quá thấp hoặc không đủ ánh sáng vào mùa đông.

Khi cây héo, dù ít dù nhiều chúng cũng làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của ban công, tạo cảm giác cũ kỹ, buồn tẻ cho không gian sống. Vì vậy, vào mùa đông, tốt nhất bạn đừng đặt cây ở ban công mà nên di chuyển đến những vị trí phù hợp như bàn làm việc, bệ cửa sổ,... mục đích là để cây tươi xanh và phát triển khỏe mạnh. Việc cây xanh tốt sẽ mang lại sức sống cho ngôi nhà và có lợi cho vận may của gia đình. Do đó, hãy cố gắng chăm sóc cây thật tốt, nếu chẳng may cây chết, hãy mạnh dạn vứt bỏ chứ đừng để nguyên ở ban công.

4. Quần áo bẩn

Khi chưa có thời gian giặt giũ quần áo, một số người thường có thói quen để những trang phục bẩn ra ngoài ban công, như một cách tiết kiệm không gian trong nhà.

Tuy nhiên, việc chất đống các loại váy vóc, áo quần sẽ khiến khu vực ban công trông vô cùng mất mỹ quan, thậm chí còn gây vướng víu và làm giảm tính an toàn khi di chuyển. Nếu có thói quen xấu này, bạn hãy thay đổi ngay từ giờ. Đừng tích tụ đồ bẩn trong thời gian dài và lưu trữ chúng ở ban công, vừa tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh vừa làm giảm sự thoải mái của không gian.

5. Thú cưng

Với những gia đình nuôi thú cưng, nên hạn chế thả chúng ra ngoài ban công. Đặc biệt là ban công có thiết kế mở và không có rào chắn kín đáo, thú cưng khi leo trèo sẽ rất dễ té ngã. Chẳng những thế, những loài động vật như chó, mèo còn có thể gây ồn ào trên ban công, làm phiền đến việc nghỉ ngơi của hàng xóm láng giềng. Việc nên hay không nên thả thú cưng ra ngoài ban công còn tùy thuộc vào kiểu thiết kế ban công của từng gia đình. Tuy nhiên, tốt hơn hết là vẫn nên hạn chế việc này.

Nguồn: Toutiao