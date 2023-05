Thâu tóm Napord, Nafoods Group làm ăn ra sao?

Theo BCTC quý I/2023 của CTCP Nafoods Group (Hose: NAF), trong 3 tháng đầu năm 2023, Nafoods Group có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 252,5 tỷ đồng (tăng hơn 37 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái), tỷ lệ thuận với doanh thu, lãi ròng đạt hơn 4,6 tỷ đồng (quý I/2022 đạt 4,2 tỷ đồng).



Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Nafoods Group ở mức 1.511,8 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn hơn 769,9 tỷ đồng, các khoản phải thu dài hạn hơn 157,2 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn hơn 408,1 tỷ đồng…

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Nafoods Group hơn 661,4 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 605,8 tỷ đồng và nợ dài hạn hơn 55,5 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu của Nafoods Group ở mức 850,4 tỷ đồng, gồm vốn góp của chủ sở hữu 629,2 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển hơn 59,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 94,8 tỷ đồng…

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Nafoods Group (có trụ sở chính tại 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An) tiền thân là Công ty TNHH Thành Vinh do UBND tỉnh Nghệ An cấp phép hoạt động vào ngày 25/8/1995. Ngày 29/6/2010, doanh nghiệp này chuyển sang công ty cổ phần với tên gọi là CTCP Choa Việt, với vốn điều lệ lúc đó là 40 tỷ đồng.

Đồ hoạ: Văn Dũng

Hiện, vốn điều lệ của Nafoods Group nằm ở mức 629,2 tỷ đồng. Bà Điền Thị Lan Phương (SN 1966 – Nam Định) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT công ty, ông Nguyễn Mạnh Hùng là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là sản xuất kinh doanh và xuất khẩu các loại sản phẩm nước ép hoa quả và sản phẩm rau củ quả đông lạnh, trai cây tươi, các sản phẩm giá trị gia tăng và sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp.

Trong giai đoạn 2019 – 2022, Nafoods Group có đà tăng trưởng mạnh, khi doanh thu năm 2019 đạt 1.042 tỷ đồng, năm 2020 đạt 1.203 tỷ đồng, tăng lên 1.615 tỷ đồng năm 2021 và đạt đỉnh 1.767 tỷ đồng năm 2022. Lãi ròng của doanh nghiệp này cũng tỷ lệ thuận với doanh thu khi đạt 48 tỷ đồng năm 2019, 61 tỷ đồng năm 2020, tăng lên 77 tỷ đồng năm 2021 trước khi đạt đỉnh 80 tỷ đồng năm 2022.

Tiếp bước đà tăng trưởng, năm 2023, Nafoods Group đưa ra kế hoạch đạt doanh thu hơn 2.125 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 106 tỷ đồng.

M&A Naprod

HĐQT CTCP Nafoods Group vào ngày 2/2/2023 đã có Nghị quyết thông qua việc CTCP Nafoods Group mua tài sản của CTCP Thực phẩm Nghệ An (Naprod).

Theo đó, Nafoods Group sẽ mua toàn bộ tài sản của Naprod bao gồm tài sản vô hình và hữu hình (100% giá trị doanh nghiệp), tiếp nhận toàn bộ đội ngũ quản lý vận hành, công nhân lao động nhiều kinh nghiệm, quy trình sản xuất và kiến thức của doanh nghiệp tại thời điểm chuyển giao tài sản. Giá trị tài sản mua đề xuất là 309 tỷ đồng.

HĐQT Nafoods Group cho biết theo quy định hợp tác với IFC, công ty phải tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh và chi phối quyền kiểm soát tại các công ty trong hệ thống lên tối thiểu trên 51%.

Trước đó, trong tháng 12/2022, Tổng giám đốc Nafoods Group đã trình HĐQT thông qua phương án mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Naprod để tăng tỷ lệ sở hữu lên 99,9% (Nafoods Group hiện sở hữu 5% vốn Naprod). Tuy nhiên, IFC vào tháng 1/2023 không đồng thuận với phương án này.

Phương án sau đó đưa ra và được chấp thuận như đã biết là mua toàn bộ tài sản tài sản vô hình và hữu hình Naprod (gồm: Giá trị xây dựng và sử dụng công nghệ 90 tỷ đồng; giá trị xây dựng và sử dụng tệp khách hàng 50 tỷ đồng; giá trị quyền sử dụng đất 50 tỷ đồng…) với con số mua đề xuất là 309 tỷ đồng.

Naprod ra đời vào tháng 12/2000 với các cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Trung Thành (5,24%), ông Nguyễn Trọng Linh và ông Nguyễn Mạnh Hùng (37,62%). Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, cổ đông Nguyễn Mạnh Hùng chính là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nafoods.

Hiện tại, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Naprod là ông Nguyễn Tiến Chinh (SN 1958) – người nhà ông Hùng.

Dữ liệu cho thấy Naprod liên tục thua lỗ trong giai đoạn 2019-2021. Theo đó, công ty lỗ gần 4,4 tỷ đồng trong năm 2021; lỗ 4,6 tỷ đồng năm 2020; và lỗ 5,1 tỷ đồng năm 2019.

Nafoods cho biết Naprod hoạt động như một trung tâm chi phí bằng cách thực hiện các hợp đồng gia công sản phẩm cho Nafoods, do đó toàn bộ lợi thế về khách hàng, doanh thu, lợi nhuận, nhà cung cấp đều chuyển sang Nafoods quản lý và khai thác. Do vậy, Nafoods đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh kể trên chưa phản ánh đúng bản chất hoạt động sản xuất của Naprod.